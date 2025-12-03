Обвинувальний акт щодо керівника апарату КМДА Загуменного скеровано до суду

Адвокат Загуменного назвав справу «яскравим прикладом політичного переслідування» і заявив, що продовжить боротьбу за справедливість і чесне ім’я клієнта

Прокурори Київської міської прокуратури скерували до Шевченківського райсуду Києва обвинувальний акт щодо керівника апарату КМДА та колишнього керівника КП «АТП». Посадовців обвинувачують у розтраті майже 1,3 млн грн бюджетних коштів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, керівник апарату КМДА та колишній керівник комунального підприємства «АТП» замовили та оплатили ремонт фасаду й інші роботи в офісній будівлі на вул. Бориса Грінченка. На момент виконання робіт будівля вже належала приватним особам, однак ремонт провели за рахунок міського бюджету.

Попри витрачені кошти, комунальне підприємство не мало жодних договірних прав на відремонтовані приміщення, зауважиди в Офісі генерального прокурора.

Юрій Радзієвський, адвокат керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного, підтвердив факт вручення обвинувального акту його клієнту.

Адвокат зазначив, що вказана будівля вибула із комунальної власності за договором купівлі-продажу в 2010 році. При цьому, наголошує Радзієвський, в свої права новий власник фактично не вступив, а комунальне підприємство продовжувало користуватися будівлею і навіть заробляти на цьому.

«Оскільки в 2019 році фасад будівлі перебував у вкрай незадовільному стані і створював небезпеку для відвідувачів і перехожих, було проведено ремонт. В результаті Загуменному Д.М. було вручено підозру в розтраті витрачених на ремонт грошових коштів в розмірі 1 279 058,09 грн., оскільки на момент його проведення будівля не перебувала в комунальній власності», – повідомив адвокат.

Радзієвський назвав справу «яскравим прикладом політичного переслідування» і заявив, що захист «продовжує боротьбу за справедливість і чесне ім’я Дмитра Загуменного».

Заява адвоката Дмитра Загуменного Юрія Радзієвського скриншот

Нагадаємо, у серпні 2025 року обом повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Наразі справу передано до суду. Прокуратура не називає прізвища осіб, яким повідомлено про підозру. Та з посад, озвучених у повідомленні про підозру, зрозуміло, що вони завітали до очільника апарату КМДА Дмитра Загуменного. У грудні 2023-го йому вже вручали підозру у справі про VIP-ухилянтів у Київраді та відсторонювали від роботи. Також Загуменний встиг засвітитися на скандальному відео з застілля, яке відбувалося за участі чиновників КМДА в денний час 25 квітня, коли в столиці було оголошено жалобу за загиблими в результаті російсько удару 24 квітня.

Загуменний очолив апарат КМДА за результатами конкурсу. Згідно з розпорядженням київського міського голови, Загуменного призначено на керівником апарату Київської міської державної адміністрації з 9 жовтня 2018 року у порядку переведення з Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

На початку жовтня 2025 року керівника апарату Київської міської державної адміністрації Дмитра Загуменного суд відсторонив від посади та відправив під цілодобовий домашній арешт до 28 листопада. Посадовця підозрюють у використанні підроблених запрошень для організації своїх відряджень за кордон. За матеріалами справи, у листопаді 2023 року посадовець КМДА виїжджав до Барселони (Іспанія) і у вересні 2024 року до Флоренції (Італія) нібито у відрядження. Водночас, правоохоронці вважають, що листи-запрошення для участі у заходах були підробленими, а посадовець нібито виїжджав не сам, а у супроводі родини.

Рішення суду про цілодобовий домашній арешт Дмитро Загуменний назвав «спробою блокувати роботу апарату КМДА, чинити тиск і дискредитувати мене як керівника». Раніше Загуменний заявляв, що усі відрядження мали винятково службовий характер. Документи, що це підтверджують, він пообіцяв публічно надати правоохоронцям під час досудового розслідування.

6 листопада 2025 року Київський апеляційний суд скасував цілодобовий домашній арешт та відсторонення керівника апарату Дмитра Загуменного від роботи та, фактично визнав незаконними відповідні рішення Голосіївського районного суду. Він заявив, що й далі добиватиметься справедливості та притягнення до відповідальності тих, хто намагається незаконно криміналізувати його діяльність і дискредитувати.