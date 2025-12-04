Головна Київ Новини
Столичний парк «Юність» перейменовано на честь кінорежисера Сергія Параджанова

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Столичний парк «Юність» перейменовано на честь кінорежисера Сергія Параджанова
Майже 70% громади столиці шляхом рейтингового електронного голосування у застосунку «Київ Цифровий» підтримали ініціативу перейменування
Ініціаторами перейменування парку виступила Національна спілка кінематографістів України та ДП «Національний центр Олександра Довженка»

У Солом’янському районі на честь всесвітньо відомого кінорежисера Сергія Параджанова перейменовано парк «Юність». Таке рішення було прийняте сьогодні, 4 грудня, на пленарному засіданні V сесії Київської міської ради IX скликання 76 депутатами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську раду.

Як зазначила голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій, депутатка Київської міської ради Вікторія Муха, ініціаторами перейменування парку виступила Національна спілка кінематографістів України та ДП «Національний центр Олександра Довженка», згодом пропозицію підтримала Комісія з питань найменувань. Майже 70% громади столиці шляхом рейтингового електронного голосування у застосунку «Київ Цифровий» також підтримали ініціативу.

«Сергій Параджанов був і залишається одним із найпотужніших митців ХХ століття, спадок якого виходить за межі часу, жанрових канонів і національних кордонів. Його стрічки «Тіні забутих предків» і «Колір граната» стали класикою світового кіно. За радянських часів режисера переслідував режим, частину його фільмів забороняли, він провів роки в таборах, а після звільнення йому заборонили мешкати в Україні. Увічнення його імені в міському просторі – це спосіб зберегти культурну пам’ять і визнати непересічний внесок митця в українську та світову культуру. Саме тому ми підтримали перейменування парку «Юність» на честь видатного кінорежисера, сценариста й художника Сергія Параджанова», – наголосила Вікторія Муха.

Депутатка додала, що 2024 рік було оголошено ЮНЕСКО роком Сергія Параджанова на честь сторіччя від дня його народження, і це також підкреслює міжнародне визнання його творчої спадщини.

Також сьогодні у Печерському районі частину вулиці Лаврської, від площі Слави до вулиці Добровольчих батальйонів, перейменовано на честь гетьмана Івана Мазепи, іншій частині вулиці, від вулиці Добровольчих батальйонів до Наводницької площі, повернуто історичну назву – вулиця Новонаводницька. 

