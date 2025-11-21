Головна Київ Новини
Фіктивний ремонт на 2,1 млн грн: експроректор столичного університету отримав підозру

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Фіктивний ремонт на 2,1 млн грн: експроректор столичного університету отримав підозру
Проректору загрожує до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років
фото: Національна поліція України/Facebook

Університет безпідставно перерахував підряднику більше ніж 2,1 млн грн за уявний капітальний ремонт будівлі

Печерська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру колишньому проректору одного зі столичних університетів, якого звинувачують у службовій недбалості. Про це повідомили пресслужби Головного управління Нацполіції у місті Києві та міської прокуратури, інформує «Главком».

Слідство встановило, що університет, в межах реалізації загальнодержавного проєкту «Вища освіта України», отримав гроші на покращення енергоефективності будівель. Навчальний заклад та підрядник уклали договір на ремонт.

У подальшому посадовець підписав підряднику акт виконаних робіт. У документі зазначалося, що будівельна компанія повністю виконала договірні зобов'язання.

Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки
фото: Національна поліція України/Facebook

«Проте як з'ясувалось, станом на 2025 рік жодного ремонту проведено не було. Більш того, не була навіть розроблена проєктно-кошторисна документація, відповідно до якої мав бути визначений точний обсяг робіт та їх вартість», – йдеться у повідомленні.

Не зважаючи на це, університет безпідставно перерахував підряднику понад 2,1 млн грн. Таким чином держбюджет зазнав збитків на цю суму.

Наразі правоохоронці повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до п'яти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, Держаудитслужба провела перевірку використання бюджетних програм Національною академією аграрних наук України. Відомство виявило порушення діяльності на понад 1 млрд грн. Аудитори перевірили діяльність академії, 21 підпорядкованих їй установ та шістьох державних підприємств. Як зазначається, найсуттєвіші порушення стосувалися переважно неналежного використання земель та ресурсів НААН у ненауковій діяльності.

