За фактом викрадення та вбивства жінки у Києві затримано її колишнього чоловіка



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Авто вбитої Land Rover Discovery Фото прокуратури міста Києва

Чоловік діяв з корисливих мотивів і хотів заволодіти майном і коштами колишньої дружини

За вбивство зниклої у Києві жінки затримали її колишнього чоловіка зі спільником.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури міста Києва.

«За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 4 слідчими Дніпровського управління поліції встановлено та затримано двох осіб, які обґрунтовано підозрюються у викраденні 44-річної жінки та її вбивстві. Один з затриманих виявився колишнім чоловіком загиблої», – повідомили в прокуратурі.

Повідомляється, що 43-річний чоловік діяв з корисливих мотивів і хотів заволодіти майном і коштами колишньої дружини. Він залучив до вчинення злочину 55-річного знайомого та позбавив жінку життя.

«Колишній чоловік зателефонував потерпілій та під вигаданим приводом призначив зустріч у мікрорайоні Бортничі (Дарницький район Києва). Близько 15.30 жінка прибула на зустріч на автомобілі Land Rover Discovery. Надалі, користуючись фізичною перевагою, зловмисники напали на потерпілу, вдягнули на неї кайданки та посадили до її ж автомобіля. Після чого повезли до лісосмуги поряд з селом Вороньки Бориспільського району Київської області», – йдеться у повідомленні.

Вказано, що викрадачі повели жінку вглиб лісу, де почали наносити їй удари по життєвоважливим органам, голові та тулубу, завдавши несумісні з життям травми. Забравши всі цінні речі потерпілої, зловмисники заволоділи її автомобілем та покинули місце злочину.

«За результатами оперативно-розшукових заходів правоохоронцям вдалося встановити підозрюваних та затримати їх. 19.10.2019 за погодження місцевої прокуратури зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 146 (викрадення людини), п. 3, 6, 12 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України», – додали в прокуратурі.

Вирішується питання про обрання їм безальтернативних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Триває досудове слідство.

21 жовтня затриманим обиратимуть запобіжний захід.

Нагадаємо, 44-річну киянку Олену Лісову, яка зникла кілька днів тому, знайшли мертвою на території Бориспільського району.