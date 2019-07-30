Суд заарештував учасників банди, що тероризували бізнесменів на Київщині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронцями було затримано 12 учасників злочинної організації

Святошинським районним судом Києва обрано запобіжні заходи учасникам злочинної організації, які займались вимаганням грошових коштів у підприємців міста Біла Церква. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

Судом було розглянуто клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу для учасників злочинної організації, підозрюваних у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України.

Судові засідання тривали майже до 5-ї години ранку вівторка, 30 липня.

У прокуратурі зазначили, що на підтримку підозрюваних у кримінальному провадженні прийшло понад 50 осіб, які намагались здійснювати тиск на суддів та прокурорів.

«Проте, незважаючи на всі перешкоди та затягування зі сторони захисту, суд обрав запобіжні заходи учасникам злочинної організації, яких затримано 27 липня 2019 року. Двом зловмисникам обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту. Не погоджуючись з вказаним рішенням суду, прокуратурою області буде подано апеляційні скарги», - повідомили в прокуратурі.

Іншим фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Працівнику поліції, який був пособником у вимаганні грошових коштів з потерпілих, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, 27 липня у Білій Церкві на Київщині поліція провела спецоперацію із затримання членів злочинної організації. Правоохоронці затримали групу зловмисників із 12 осіб, які займалися тиском на бізнес шляхом вимагання, залякування та побиття людей.