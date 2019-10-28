Суд забрав у дружини ексгенпрокурора 7 га землі під Києвом



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У с. Дмитрівка під Києвом знаходиться «прокурорське містечко», де є маєтки Сергія Арбузова, колишнього замгенпрокурора Євгена Блажівського та інших

Суд встановив, що ці сім ділянок вибули з володіння Кабміну поза його волею

Київський апеляційний суд витребував з незаконного володіння Світлани Піскун, дружини колишнього генерального прокурора Святослава Піскуна, на користь держави в особі Кабміну земельні ділянки загальною площею 6,93 га у с. Дмитрівка під Києвом. Про це свідчить постанова суду від 9 жовтня.

Постанова набирає чинності з дня її прийняття і може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом 30 днів.

У 2007 році Київлісгосп надав згоду на вилучення зі свого постійного користування низки ділянок. У подальшому на підставі рішення суду Київська облдержадміністрація навесні 2009 року передала у приватну власність сімом громадянам ділянки площею 6,93 га.

У 2011 році апеляційний суд вказане рішення скасував. А у квітні 2014 року перший заступник прокурора Київської області звернувся до суду з вимогою витребувати ділянки з чужого незаконного користування. Поки суд першої інстанції визнав недійсними держакти на спірні ділянки, вказані сім фізосіб у липні 2014 року подарували землю Світлані Піскун, яка є дружиною колишнього тричі генпрокурора України Святослава Піскуна (2002-2003, 2004-2005, 2007).





Після цього прокуратура у 2015 році знову звернулася до суду, вже з вимогою витребувати ділянки у Піскун.

Київський апеляційний суд встановив, що ці сім ділянок вибули з володіння власника в особі Кабміну поза його волею.

Джерело: Наші гроші