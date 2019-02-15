Таксист обікрав іноземців і побив їхнього гіда (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Київські оперативники затримали таксиста, який пограбував іноземця Фото: Нацполіція

Зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі

У Києві таксист вирвав із рук клієнта гаманець із грішми та втік автомобілем. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

«Двоє іноземців вирішили завітати до одного зі столичних музеїв, який розташований у Подільському районі столиці. Чоловіки скористалися послугою таксі, аби швидко дістатися до потрібного місця. Коли гості столиці приїхали до музею, водій таксі почав вимагати за поїздку більшу суму, ніж було домовлено. Далі зловмисник відібрав у іноземця гаманець із грошима та втік», - йдеться в повідомленні.

Як розповів начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко, потерпілий одразу звернувся за допомогою до гіда, а вона, у свою чергу, намагалася зупинити транспортний засіб. Внаслідок зіткнення з автомобілем жінка отримала травми. Крім того, зловмисник кілька разів її вдарив, після чого втік.

«Отримавши інформацію щодо інциденту, працівники відділу кримінальної поліції почали відпрацьовувати територію, прилеглу до місця скоєння злочину. Упродовж кількох годин поліцейські встановили місцезнаходження таксиста. Зараз він затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», - повідомив Іщенко.

За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.