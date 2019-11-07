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    Новини

    Вибух авто під Києвом: стали відомі подробиці, відео

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    Вибух авто під Києвом: стали відомі подробиці, відео

    Вибух зачепив ще п'ять автівок, які стояли поряд на червоний колір світофор

    Під Києвом, на повороті на спорткомплекс «Чайка» мотоцикліст кинув на дах маршрутки вибуховий пристрій і зник.

    Про це повідомляє паблік dtp.kiev в соцмережі Facebook.

    Раніше «Главком» з посиланням на дані оперативних служб повідомляв, що під Києвом підірвали автомобіль. 

    Паблік dtp.kiev повідомляє, що багато постраждалих, але всі люди живі.

    Також вибух зачепив ще п'ять автівок, які стояли поряд на червоний колір світофору. 

    На місці працюють рятувальники ДСНС, чотири автомобілі швидких, дуже багато поліції.

    Введено оперативний план Перехоплення.

    Нагадаємо, у Харкові на вулиці Клочківська неподалік від супермаркету сталася стрілянина, внаслідок якої одна людина загинула і одна дістала поранення.

     Згодом у кілера, який влаштував стрілянину в Харкові, виявили величезний арсенал зброї.

    вибух теракт рятувальники
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