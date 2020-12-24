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    Терентьєв: надважливо приділити максимум уваги розвитку медичної інфраструктури у Києві

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    Голова&nbsp;комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин&nbsp; Михайло Терентьєв - Терентьєв: надважливо приділити максимум уваги розвитку медичної інфраструктури у Києві
    Голова комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин  Михайло Терентьєв

    Депутат Михайло Терентьєв анонсував створення нового реабілітаційного центру для дітей

    Рішення постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин поклало початок створенню нового реабілітаційного центру для дітей.

    Він має з’явитися на базі Київського міського будинку дитини «Берізка», повідомив у Facebook голова комісії Михайло Терентьєв.

    «Нещодавно в інтерв’ю я наголошував на тому, що у часи пандемії надважливо приділити максимум уваги інтенсивному розвитку медичної інфраструктури», – зазначив депутат.

    Він додав, що будинок дитини, а незабаром – реабілітаційний центр – знаходиться на вулиці Кубанської України, 4 у Деснянському районі Києва.

    «Берізку» було засновано у 1979 році. Тут надавалася медична допомога дітям-сиротам та дітям, які залишились без піклування батьків. Медичний заклад займається реабілітацією хворих дітей, а також виховує дошкільнят за програмою дитячих садків.

    Зараз, розповідає Михайло Тереньєв, будівля перебуває у поганому технічному стані. Відтак, заклад потребує реконструкції. А корпус фізичної та реабілітаційної медицини – прибудови.

    Після цього стане можливим розширити обсяг медичних послуг для дітей. А сам заклад, упевнений голова комісії Київради, буде набагато комфортнішим і для маленьких пацієнтів і для персоналу.

    Теги: Київрада депутат діти медицина будинок інфраструктура піклування
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