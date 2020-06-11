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    Рятувальники вивезли 13 машин сміття з місця обвалу будинку в Одесі

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    Рятувальники вивезли 13 машин сміття з місця обвалу будинку в Одесі
    Фото: ДСНС

    Роботи з розбирання завалів тривають

    Із місця обрушення будинку в Одесі, яке сталося напередодні, вивезено вже 13 машин будівельного сміття.

    Про це повідомляє ДСНС.

    «10 червня проводились роботи з демонтажу аварійних конструкцій будівлі та прибирання будівельного сміття. Всього вивезено 86 м3 сміття (13 машин)», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що станом на ранок 11 червня роботи з розбирання будівельних конструкцій тривають, до них залучено 65 чоловік та 16 одиниць техніки, з них від ДСНС 35 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки.

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    Рятувальники вивезли 13 машин сміття з місця обвалу будинку в Одесі
    Рятувальники вивезли 13 машин сміття з місця обвалу будинку в Одесі
    Рятувальники вивезли 13 машин сміття з місця обвалу будинку в Одесі

    Як повідомлялося, 10 червня о 03 год. 09 хв. в Одесі сталося обрушення частини чотириповерхового житлового будинку на вул. Ясна, 10, внаслідок чого частково пошкоджено 5 квартир, у яких проживало 9 осіб.

    Загалом у будинку перебувало 24 мешканці, які самостійно залишили пошкоджену будівлю. Фактично ж у ньому мешкала 41 особа, з яких 11 розміщено в санаторії «Мрія» та 30 перебувають у родичів. Загиблих унаслідок обвалу немає.

    ДСНС Одеса сміття аварія рятувальники будинок
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