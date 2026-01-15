Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Спеціальна нарада щодо енергетики, удар по судні на Одещині. Головне за 15 січня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Спеціальна нарада щодо енергетики, удар по судні на Одещині. Головне за 15 січня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 15 січня 2026 року

Сьогодні Україна отримала тимчасового очільника Мінцифри. РФ атакувала судно під прапором Мальти на Одещині. Зокрема, стало відомо, коли суд обере запобіжний захід для Юлії Тимошенко.

«Главком» склав добірку головних подій 15 січня.

Атака на судно під прапором Мальти на Одещині

Спеціальна нарада щодо енергетики, удар по судні на Одещині. Головне за 15 січня фото 1
фото: Олег Кіпер/Telegram

Сьогодні, 15 січня, російська терористична армія завдала удару по портовій інфраструктурі Одещини. Внаслідок чого пошкоджено цивільне вантажне судно під прапором Мальти. Постраждав член екіпажу судна, йому надається медична допомога. Наслідки атаки уточнюються.

Візит президента Чехії в Україну

Спеціальна нарада щодо енергетики, удар по судні на Одещині. Головне за 15 січня фото 2
фото: CTK/Blažej Adam

У четвер, 15 січня, президент Чехії Петр Павел прибув в Україну з неанонсованим візитом. Він перебував з робочим візитом на Львівщині.

Нацвідбір на Євробачення: оголошено порядок виступу фіналістів

15 січня 2026 року відбулося жеребкування, у результаті якого визначився порядок виступу фіналістів Національного відбору на щорічний пісенний міжнародний конкурс Євробачення.

Уряд призначив тимчасового очільника Мінцифри

Кабінет міністрів призначив Олександра Борнякова тимчасовим виконувачем обов’язків міністра цифрової трансформації. Раніше він був заступником Михайла Федорова з питань європейської інтеграції.

Борняков буде виконувати функції міністра до призначення керівника відомства. Олександр Борняков є частиною команди Мінцифри з перших днів його роботи. Він відповідав за розробку та запуск спеціального правового режиму для IT-компаній «Дія.City», проєкт електронного резидентства uResidency та розвиток екосистеми стартапів.

Спеціальна нарада щодо енергетики

У четвер, 15 січня, президент України Володимир Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор. На ньому були присутні премʼєр-міністр Юлія Свириденко, члени уряду, представники обласної та місцевих влад Києва та області, Харкова, Дніпровщини, Сумщини, Чернігівщини.

Стало відомо, коли суд обере запобіжний захід для Юлії Тимошенко

У п'ятницю, 16 січня, відбудеться судове засідання щодо обрання запобіжного заходу для лідерки парламентської фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Вона підозрюється в спробі підкупу низки народних депутатів.

Читайте також:

Теги: Євробачення енергетика Одещина Володимир Зеленський Міністерство цифрової трансформації України Петр Павел Олександр Борняков

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський: без незалежної України РФ неминуче піде на Польщу
Зеленський назвав країну, яка може опинитися під атакою Москви
19 грудня, 2025, 15:18
Мирна угода. Зеленський розповів про компроміси, на які пішла Україна
Мирна угода. Зеленський розповів про компроміси, на які пішла Україна
27 грудня, 2025, 15:03
Восени російські загарбники пошкодили 8 тис. МВт генерації
Коли в Україні перестануть вимикати світло? Міненерго дало невтішний прогноз
29 грудня, 2025, 12:46
Кадрові зміни в СБУ, суд над Мадуро. Головне за 5 січня
Кадрові зміни в СБУ, суд над Мадуро. Головне за 5 січня
5 сiчня, 21:25
Під час Національного відбору на Євробачення буде проведено збір на протезування ветеранів і постраждалих від війни
Нацвідбір на Євробачення-2026: оголошено дату фіналу
6 сiчня, 19:39
Під час останньої зустрічі президент та колишній урядовець домовилися визначити напрями подальшої взаємодії
Чим займатиметься Дмитро Кулеба? Президент приховав інформацію про майбутню посаду ексміністра
7 сiчня, 15:08
На даному етапі переговорів з’явилася нова мирна пропозиція із 20 пунктів
Трамп зробив оптимістичну заяву перед зустріччю із Зеленським
27 грудня, 2025, 16:14
У Дніпрі на базі дошкільних та навчальних закладів працюють пункти незламності
У Дніпрі надзвичайна ситуація національного рівня – Філатов
8 сiчня, 12:19
Федоров може стати міністром оборони
Призначення Федорова міністром оборони: президент вніс до Ради проєкт постанови
13 сiчня, 15:14

Події в Україні

Спеціальна нарада щодо енергетики, удар по судні на Одещині. Головне за 15 січня
Спеціальна нарада щодо енергетики, удар по судні на Одещині. Головне за 15 січня
У Києві третя за день повітряна тривога тривала 37 хвилин
У Києві третя за день повітряна тривога тривала 37 хвилин
На Хмельниччині вкрай серйозна ситуація в енергосистемі: деталі від обленерго
На Хмельниччині вкрай серйозна ситуація в енергосистемі: деталі від обленерго
Вчора – хвалили, сьогодні – бомбили. Росіяни знищили великий енергообʼєкт у Харкові
Вчора – хвалили, сьогодні – бомбили. Росіяни знищили великий енергообʼєкт у Харкові
У Києві повітряна тривога тривала 25 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 25 хвилин
Герой мему «Мені нравиться, як воно горить» мобілізувався до ЗСУ
Герой мему «Мені нравиться, як воно горить» мобілізувався до ЗСУ

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Вчора, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua