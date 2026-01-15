Спеціальна нарада щодо енергетики, удар по судні на Одещині. Головне за 15 січня

Дайджест новин 15 січня 2026 року

Сьогодні Україна отримала тимчасового очільника Мінцифри. РФ атакувала судно під прапором Мальти на Одещині. Зокрема, стало відомо, коли суд обере запобіжний захід для Юлії Тимошенко.

«Главком» склав добірку головних подій 15 січня.

Атака на судно під прапором Мальти на Одещині

фото: Олег Кіпер/Telegram

Сьогодні, 15 січня, російська терористична армія завдала удару по портовій інфраструктурі Одещини. Внаслідок чого пошкоджено цивільне вантажне судно під прапором Мальти. Постраждав член екіпажу судна, йому надається медична допомога. Наслідки атаки уточнюються.

Візит президента Чехії в Україну

фото: CTK/Blažej Adam

У четвер, 15 січня, президент Чехії Петр Павел прибув в Україну з неанонсованим візитом. Він перебував з робочим візитом на Львівщині.

Нацвідбір на Євробачення: оголошено порядок виступу фіналістів

15 січня 2026 року відбулося жеребкування, у результаті якого визначився порядок виступу фіналістів Національного відбору на щорічний пісенний міжнародний конкурс Євробачення.

Уряд призначив тимчасового очільника Мінцифри

Кабінет міністрів призначив Олександра Борнякова тимчасовим виконувачем обов’язків міністра цифрової трансформації. Раніше він був заступником Михайла Федорова з питань європейської інтеграції.

Борняков буде виконувати функції міністра до призначення керівника відомства. Олександр Борняков є частиною команди Мінцифри з перших днів його роботи. Він відповідав за розробку та запуск спеціального правового режиму для IT-компаній «Дія.City», проєкт електронного резидентства uResidency та розвиток екосистеми стартапів.

Спеціальна нарада щодо енергетики

У четвер, 15 січня, президент України Володимир Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор. На ньому були присутні премʼєр-міністр Юлія Свириденко, члени уряду, представники обласної та місцевих влад Києва та області, Харкова, Дніпровщини, Сумщини, Чернігівщини.

Стало відомо, коли суд обере запобіжний захід для Юлії Тимошенко

У п'ятницю, 16 січня, відбудеться судове засідання щодо обрання запобіжного заходу для лідерки парламентської фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Вона підозрюється в спробі підкупу низки народних депутатів.