Київ переходить на тимчасові графіки – заява ДТЕК

У разі погіршення ситуації Київ може знову перейти до екстрених відключень

З опівночі у столиці запроваджуються тимчасові графіки електропостачання. Попри значний дефіцит електроенергії, енергетикам вдалося стабілізувати систему настільки, щоб перейти від екстрених відключень до планових графіків, але у межах наявних ресурсів. Про це повідомляє ДТЕК, пише «Главком».

Що важливо знати киянам

Графіки відрізнятимуться залежно від району, оскільки енергосистема зазнала різного ступеня пошкоджень.

Вони не пов’язані зі звичними чергами (1.1, 1.2, 2.1 тощо).

Кожен будинок матиме індивідуальний графік електропостачання.

Перевірити свій графік можна:

у чат-боті ДТЕК у Telegram;

на офіційному сайті ДТЕК.

Через високе навантаження можливі затримки з оновленням інформації до 5 хвилин.

Стан енергосистеми залишається складним. Попереду очікується зниження температури та зберігається ризик нових обстрілів. У разі погіршення ситуації Київ може знову перейти до екстрених відключень.

Водночас, якщо енергетична ситуація стабілізується, місто повернеться до звичних графіків з чергами.

У перші дні дії тимчасових графіків можливі коригування та неточності, оскільки система допрацьовуватиметься в реальному часі. Енергетики запускають графіки максимально оперативно, щоб мешканці столиці мали хоча б мінімальну можливість планувати свій день.

Раніше речниця КМВА повідомила, що Київ невдовзі повернеться до графіків відключення світла, але вони будуть досить жорсткими.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.