Київ переходить на тимчасові графіки – заява ДТЕК

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Київ переходить на тимчасові графіки – заява ДТЕК
З опівночі у столиці запроваджуються тимчасові графіки електропостачання
колаж: glavcom.ua

У разі погіршення ситуації Київ може знову перейти до екстрених відключень

З опівночі у столиці запроваджуються тимчасові графіки електропостачання. Попри значний дефіцит електроенергії, енергетикам вдалося стабілізувати систему настільки, щоб перейти від екстрених відключень до планових графіків, але у межах наявних ресурсів. Про це повідомляє ДТЕК, пише «Главком».

Що важливо знати киянам

  • Графіки відрізнятимуться залежно від району, оскільки енергосистема зазнала різного ступеня пошкоджень.
  • Вони не пов’язані зі звичними чергами (1.1, 1.2, 2.1 тощо).
  • Кожен будинок матиме індивідуальний графік електропостачання.

Перевірити свій графік можна:

  • у чат-боті ДТЕК у Telegram;
  • на офіційному сайті ДТЕК.

Через високе навантаження можливі затримки з оновленням інформації до 5 хвилин.

Стан енергосистеми залишається складним. Попереду очікується зниження температури та зберігається ризик нових обстрілів. У разі погіршення ситуації Київ може знову перейти до екстрених відключень.

Водночас, якщо енергетична ситуація стабілізується, місто повернеться до звичних графіків з чергами.

У перші дні дії тимчасових графіків можливі коригування та неточності, оскільки система допрацьовуватиметься в реальному часі. Енергетики запускають графіки максимально оперативно, щоб мешканці столиці мали хоча б мінімальну можливість планувати свій день.

Раніше речниця КМВА повідомила, що Київ невдовзі повернеться до графіків відключення світла, але вони будуть досить жорсткими.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода. 

