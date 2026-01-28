Київ переходить на тимчасові графіки – заява ДТЕК
У разі погіршення ситуації Київ може знову перейти до екстрених відключень
З опівночі у столиці запроваджуються тимчасові графіки електропостачання. Попри значний дефіцит електроенергії, енергетикам вдалося стабілізувати систему настільки, щоб перейти від екстрених відключень до планових графіків, але у межах наявних ресурсів. Про це повідомляє ДТЕК, пише «Главком».
Що важливо знати киянам
- Графіки відрізнятимуться залежно від району, оскільки енергосистема зазнала різного ступеня пошкоджень.
- Вони не пов’язані зі звичними чергами (1.1, 1.2, 2.1 тощо).
- Кожен будинок матиме індивідуальний графік електропостачання.
Перевірити свій графік можна:
- у чат-боті ДТЕК у Telegram;
- на офіційному сайті ДТЕК.
Через високе навантаження можливі затримки з оновленням інформації до 5 хвилин.
Стан енергосистеми залишається складним. Попереду очікується зниження температури та зберігається ризик нових обстрілів. У разі погіршення ситуації Київ може знову перейти до екстрених відключень.
Водночас, якщо енергетична ситуація стабілізується, місто повернеться до звичних графіків з чергами.
У перші дні дії тимчасових графіків можливі коригування та неточності, оскільки система допрацьовуватиметься в реальному часі. Енергетики запускають графіки максимально оперативно, щоб мешканці столиці мали хоча б мінімальну можливість планувати свій день.
Раніше речниця КМВА повідомила, що Київ невдовзі повернеться до графіків відключення світла, але вони будуть досить жорсткими.
До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.
