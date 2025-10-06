Головна Київ Новини
Після потопу в Одесі архітектор назвав райони столиці, які у найбільшій небезпеці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Після потопу в Одесі архітектор назвав райони столиці, які у найбільшій небезпеці
Ускладнення руху у столиці через зливу 30 липня 2025 року
фото: Національна поліція України/Facebook

Архітектор зазначив, що найбільше ризикують райони, розташовані в зниженнях або на місці колишніх річкових русел

Надмірна та неконтрольована забудова столиці може призвести до масштабних підтоплень, подібних до тих, що нещодавно сталися в Одесі. Існуюча зливова каналізація Києва не витримує навантаження через перевантаження міської інфраструктури. Про це в заявив архітектор та дослідник інфраструктури Олег Гречух, інформує «Главком».

За його словами, ситуацію ускладнює рельєф правого берега Києва – саме там зосереджені найбільш проблемні ділянки.

«Правобережжя Києва взагалі рельєфне. Це ті місця, де історично протікали річки – Клов, Глибочиця. Туди стікає вода з вулиць і накопичується. У місті є мережа підземних водостоків, але коли кількість бетону зростає, дощів стає більше, а зливова каналізація не розширюється – виникають проблеми», – пояснив Гречух.

Архітектор зазначив, що найбільше ризикують райони, розташовані в зниженнях або на місці колишніх річкових русел.

«Наприклад, Либідська. Усі площі та вулиці, пов’язані з назвами річок – Либідська, Глибочицька – це місця концентрації води», – додав експерт.

Також серед проблемних зон експерт назвав Галицьку площу та станції метро «Лівобережна» і «Палац спорту».

Нагадаємо, минулого літа затяжні зливи, що почалися 29 липня і тривали кілька днів, призвели до значного підтоплення вулиць Києва. За даними поліції рух транспорту було ускладнено такими вулицями: Олександра Махова, Стеценка, Борщагівська, Святошинська, Петра Радченка, Дегтярівська, Дорогожицька, Автозаводська.

До слова, в останній день вересня на Одесу обрушилася потужна злива, яка призвела до паралічу частини громадського транспорту та значного затоплення вулиць. У низці районів міста проїзд був ускладнений або неможливий.  

