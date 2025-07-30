Хаос із парковками у Києві. Ткаченко пішов війною проти чиновників КМДА

Начальник КМВА заявив, що ще навесні посадовці КМДА отримали доручення щодо врегулювання питання із хаотичним паркуванням автомобілів у столичних дворах

Голова КМВА попередив, що у разі відсутності прогресу у врегулюванні питання паркування авто у столиці вимагатиме дисциплінарної відповідальності

Начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко висловив обурення роботою посадовців Київської державної міської адміністрації (КМДА). Конфлікт стався через хаотичне паркування авто у столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Тимура Ткаченка.

Начальник КМВА заявив, що ще навесні посадовці КМДА отримали доручення щодо врегулювання питання із хаотичним паркуванням автомобілів у столичних дворах.

«Ще у квітні я видав окреме доручення розробити та підготувати до впровадження порядок очищення дворів Києва від хаотичного паркування автомобілів. Це особливо актуально зараз, коли ворог завдає все більш інтенсивних та відчутних ударів. Міські простори мають бути доступними для автомобілів екстрених служб, ДСНС, швидкої», – написав Ткаченко.

Однак, за словами Ткаченка, за цей час у КМДА було визначено лише чотири адреси, за якими мають реалізувати пілотний проєкт зі встановлення розмітки та антипаркувальних пристроїв. Відповідну інформацію надали в офіційному листі від заступника КМДА Петра Пантєлеєва до Ткаченка.

Офіційний лист заступника КМДА Петра Пантєлеєва до голови КМВА Тимура Ткаченка фото: Тимур Ткаченко/Telegram

Офіційний лист заступника КМДА Петра Пантєлеєва до голови КМВА Тимура Ткаченка фото: Тимур Ткаченко/Tlegram

Отримавши відповідь КМДА, Ткаченко заявив про «профанацію» посадовця у міській адміністрації та попередив, що у разі відсутності прогресу у врегулюванні питання вимагатиме дисциплінарної відповідальності.

«Скерую вимогу щодо реального прогресу у впорядкуванні паркування у дворах. Якщо до 11 серпня не буде пропозицій, кращих за звичайні відписки, – публічно вимагатиму дисциплінарної відповідальності. У кожної проблеми є конкретні прізвища», – заявив очільник КМВА.

Заява Тимура Ткаченка скриншот

У відеоролику проєкт Dovidka.info Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спільно з ДСНС пояснюють, чому важливо правильно припаркувати авто й звільнити шлях рятувальникам:

Нагадаємо, 21 березня 2025 року у Дніпровському районі столиці внаслідок падіння уламка дрона сталася пожежа у багатоповерхівці. Вогонь охопив верхні поверхи будинку, повністю знищивши одну з квартир, де заживо згоріла жінка. Сусідка загиблої жінки у Дніпровському районі розповіла, що рятувальні служби не могли під’їхати до будинку, оскільки двір був повністю заставлений автомобілями.

Після трагедії Тимур Ткаченко дав доручення Департаменту муніципальної безпеки та Департаменту територіального контролю забезпечити постійне інспектування проблемних ділянок житлової забудови на предмет порушення правил паркування, до цього процесу також будуть залучені керуючі компанії, ОСББ і ЖБК.

Голова КМВА розповів про першочергові кроки міської влади та бачення глибшого розв’язання цієї проблеми.