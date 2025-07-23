Як Молодий театр оговтується після секс-скандалу? Новий керівник розповів про плани

Одним із викликів для Мойсеєва є втрата 23 вистав з репертуарної афіші після звільнення Білоуса

Мойсеєв розглядає можливість перенесення на велику сцену Молодого театру своєї нової вистави «Три швидкі та модні в цьому сезоні перукарки»

Новий керівник Молодого театру Станіслав Мойсеєв, який вже займав цю посаду з 1996 до 2012 року, відверто розповів про виклики, з якими стикається заклад після гучного звільнення попереднього очільника Андрія Білоуса. Він торкнувся болючих питань, як-от конфлікт із репертуаром, проблеми харасменту та своє бачення майбутньої стратегії театру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю Станіслава Мойсеєва для zn.ua.

Мойсеєв підкреслив, що важливо розмежовувати «мистецьку репутацію театру» та «приватний скандал із керівником театру», який, на його думку, є репутаційною втратою саме пана Білоуса. Проте він визнав, що театр має реагувати на такі явища, як харасмент та приниження людської гідності.

фото: Станіслав Мойсеєв

«Очевидно, що театр має реагувати на такі явища, які існують не лише в ньому. Не забуваймо, що це доволі табуйована тема, яка стає зараз нетабуйованою, – проблеми харасменту, приниження людської гідності. Вони, безперечно, будуть відображені в репертуарній політиці театру, – зазначив Мойсеєв. Це не означає, що тема стане топтемою, але театр прагне бути відкритішим до суспільних процесів».

Одним із викликів для Мойсеєва є втрата 23 вистав з репертуарної афіші після звільнення Білоуса. Щоб заповнити цю прогалину, театр планує активно залучати нові постановки та запрошених акторів.

Мойсеєв підтвердив, що розглядає можливість перенесення на велику сцену Молодого театру своєї нової вистави «Три швидкі та модні в цьому сезоні перукарки». Хоча вистава має соціальне спрямування і була створена для іншого проєкту, Мойсеєв не бачить проблем у її адаптації. Він зазначив, що в трупі Молодого театру вже є багато запрошених акторів. На його думку, вистава з «зірковими іменами» допоможе задати «чіткий вектор на майбутнє».

Водночас Мойсеєв відкинув критику щодо стереотипності мислення у виставі «Перукарки», яка нібито примітивно зображує жителів Донбасу. Він наголосив, що це «відповідь української контрпропаганди на російські наративи», а драматург Максим Курочкін – надто складний інтелектуал, щоб мислити примітивно.

Також Мойсеєв анонсував можливе повернення до співпраці з театром таких відомих акторок, як Ірма Вітовська, Римма Зюбіна та Наталія Васько, але вже у статусі запрошених зірок для проєктів, а не штатних працівниць.

фото: Станіслав Мойсеєв

Окрім репертуару, Мойсеєв бачить головну проблему у внутрішній атмосфері театру: «як на мене, крім відомого скандалу з Білоусом, у трупі є ще проблема взаємин між старшим і молодим поколінням». Його головне завдання – «налагодження цих процесів, об’єднати колектив».

Керівник прагне, щоб Молодий театр став «нормальним і успішним», був відкритим, вибудував якісну комунікацію з експертним середовищем та активно брав участь у міжнародних мистецьких проєктах.

Нагадаємо, 23 травня, відбулося представлення колективу Київського академічного Молодого театру нового виконувача обов'язків керівника. Цю посаду обійняв відомий український театральний режисер, народний артист України Станіслав Мойсеєв, чоловік акторки Римми Зюбіної.

Як відомо, українська актриса Катерина Вишнева, відома, зокрема, за роботою у Молодому театрі під керівництвом режисера Андрія Білоуса, публічно заявила про домагання та своє звільнення через відмову від інтимних стосунків.