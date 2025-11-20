Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Подолі розпочато демонтаж історичної будівлі Ткацького цеху, що є пам’яткою історії

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Подолі розпочато демонтаж історичної будівлі Ткацького цеху, що є пам’яткою історії
Садиба на вул. Притисько-Микільській, 1 накрита будівельним брезентом
фото: Дмитро Перов/Facebook

З будівлі, де раніше був протезно-ортопедичний завод, вивозять історичну цеглу та демонтують перекриття

У Києві на Подолі розпочався демонтаж історичної будівлі Ткацького цеху на розі вулиць Фролівської та Притисько-Микільської. При цьому фасад будівлі, попри чутки про «реставрацію», був завішений брезентом із намальованим фасадом. про це повідомив активіст Дмитро Перов, інформує «Главком».

З початку тижня з будівлі, де раніше розташовувався протезно-ортопедичний завод, чутно звуки демонтажних робіт. Активісти фіксують, що з двору вивозять історичну цеглу, а балки міжповерхових перекриттів складають обабіч.

Активісти фіксують, що з двору вивозять історичну цеглу, а балки міжповерхових перекриттів складають обабіч
Активісти фіксують, що з двору вивозять історичну цеглу, а балки міжповерхових перекриттів складають обабіч
фото: Дмитро Перов/Facebook
Звуки демонтажних робіт доносяться з будівлі з початку тижня
Звуки демонтажних робіт доносяться з будівлі з початку тижня
фото: Дмитро Перов/Facebook

Садиба на вул. Притисько-Микільській, 1 пов'язана з Київським братством і розташовувалася на місці Шевського цеху – однієї з двох мануфактур Подолу, що вціліла під час пожежі 1811 року. У 1887 році виробництво викупив промисловий магнат Сава Морозов, і тут працювала фабрика «Сава Морозов Син і Ко».

Садиба на вул. Притисько-Микільській, 1 пов'язана з Київським братством і розташовувалася на місці Шевського цеху – однієї з двох мануфактур Подолу, що вціліла під час пожежі 1811 року
Садиба на вул. Притисько-Микільській, 1 пов'язана з Київським братством і розташовувалася на місці Шевського цеху – однієї з двох мануфактур Подолу, що вціліла під час пожежі 1811 року
фото: Дмитро Перов/Facebook

У лютому 2024 року історичну будівлю викупив власник «Великої кишені» («Велмарт») Роман Лунін. При цьому підприємець брав на себе зобов'язання не змінювати профіль підприємства протягом наступних 10 років.

Нагадаємо, у Києві починається реставрація будівлі на вулиці Богдана Хмельницького, 51А – пам’ятки історії місцевого значення кінця XIX століття, у якій розміщується частина Департаменту територіального контролю міста Києва та Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво». 

До слова, Житній ринок на Подолі внесено до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини міста Києва. Відповідний наказ було оприлюднено 30 липня 2025 року.

Теги: Київ забудова архітектура

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
22 жовтня, 02:25
За словами міністерки, Україні потрібна негайна допомога у відновленні енергетики
До Києва прибула міністерка економіки Німеччини
24 жовтня, 09:11
Новий заклад розташований поруч із головним входом до Київського зоопарку
На території столичного зоопарку відкрився «МакДональдз» (фото)
23 жовтня, 10:21
Анастасія Маслій була яскравою і талановитою
У Києві ворожий дрон обірвав життя матері та доньки: що про них відомо
26 жовтня, 18:58
Реалізація проєкту запланована на 2026–2028 роки
У центрі Києва почалася реставрація історичної садиби XIX століття
29 жовтня, 12:19
У Києві та трьох областях 30 жовтня 2025 року введено екстрені відключення світла
У Києві та трьох областях 30 жовтня 2025 року введено екстрені відключення світла
30 жовтня, 07:06
Сьогодні ввечері, а також протягом ночі та вранці 6 листопада на території Київщини та міста Києва очікується густий туман
Київ накриває туман: синоптики попереджають про небезпеку
5 листопада, 16:40
Київ: графіки відключення світла 6 листопада 2025 року
Київ: графіки відключення світла 6 листопада 2025 року
5 листопада, 21:45
Зміни у русі транспорту пов’язані з влаштуванням верхнього шару асфальтобетонного покриття проїжджої частини вул. Будівельників
Рух автобусів на вулиці Будівельників тимчасово змінено через ремонт (схема)
6 листопада, 19:02

Новини

Фіктивний ремонт на 2,1 млн грн: експроректор столичного університету отримав підозру
Фіктивний ремонт на 2,1 млн грн: експроректор столичного університету отримав підозру
Київ впроваджує унікальну систему розподіленої електрогенерації: подібного немає ніде в світі
Київ впроваджує унікальну систему розподіленої електрогенерації: подібного немає ніде в світі
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 22-23 листопада
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 22-23 листопада
Зоопарк повідомив про стан оленя, який постраждав під час обстрілу Києва
Зоопарк повідомив про стан оленя, який постраждав під час обстрілу Києва
Київ накриває туман: синоптики попереджають про небезпеку
Київ накриває туман: синоптики попереджають про небезпеку
Графіки відключень світла у Києві 21 листопада оновлено
Графіки відключень світла у Києві 21 листопада оновлено

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua