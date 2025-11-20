На Подолі розпочато демонтаж історичної будівлі Ткацького цеху, що є пам’яткою історії

З будівлі, де раніше був протезно-ортопедичний завод, вивозять історичну цеглу та демонтують перекриття

У Києві на Подолі розпочався демонтаж історичної будівлі Ткацького цеху на розі вулиць Фролівської та Притисько-Микільської. При цьому фасад будівлі, попри чутки про «реставрацію», був завішений брезентом із намальованим фасадом. про це повідомив активіст Дмитро Перов, інформує «Главком».

З початку тижня з будівлі, де раніше розташовувався протезно-ортопедичний завод, чутно звуки демонтажних робіт. Активісти фіксують, що з двору вивозять історичну цеглу, а балки міжповерхових перекриттів складають обабіч.

Садиба на вул. Притисько-Микільській, 1 пов'язана з Київським братством і розташовувалася на місці Шевського цеху – однієї з двох мануфактур Подолу, що вціліла під час пожежі 1811 року. У 1887 році виробництво викупив промисловий магнат Сава Морозов, і тут працювала фабрика «Сава Морозов Син і Ко».

У лютому 2024 року історичну будівлю викупив власник «Великої кишені» («Велмарт») Роман Лунін. При цьому підприємець брав на себе зобов'язання не змінювати профіль підприємства протягом наступних 10 років.

