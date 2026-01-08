У Фастові затримано чоловіка за катування малолітніх дітей співмешканки

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Жінка звернулася до поліції, повідомивши, що її співмешканець регулярно б’є її дворічного сина та трирічну доньку

У Фастові правоохоронці викрили 27-річного чоловіка, який систематично знущався з двох маленьких дітей своєї цивільної дружини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Жахливі факти домашнього насильства випливли на поверхню після заяви матері постраждалих. Жінка звернулася до поліції, повідомивши, що її співмешканець регулярно б’є її дітей.

Правоохоронці встановили, що 27-річний підозрюваний чинив психологічний тиск та застосовував фізичну силу до дворічного хлопчика та трирічної дівчинки.

Дітей вилучено з родини, вони перебувають під наглядом лікарів. Медичні працівники під час огляду зафіксували на обличчях та тілах малюків численні синці.

Фігуранта затримано у процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі за процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у катуванні малолітніх дітей (ч. 1, ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України).

У суді підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Київщині 39-річному чоловікові повідомили про підозру у доведенні до самогубства 13-річної падчерки через систематичне знущання і приниження. За даними слідства, підозрюваний упродовж кількох років жорстоко поводився з дитиною – принижував її, ображав нецензурними словами, змушував виконувати хатню роботу й доглядати за молодшими дітьми, позбавляючи можливості нормально навчатися та відпочивати.

Раніше правоохоронці Києва викрили спробу продати новонароджену дівчинку іноземцям. Співробітники приватної медичної компанії, намагалися передати іноземцям немовля під виглядом програми сурогатного материнства.