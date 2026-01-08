Головна Київ Новини
search button user button menu button

Розмахував зброєю у супермаркеті: у Подільському районі Києва затримано дебошира

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Розмахував зброєю у супермаркеті: у Подільському районі Києва затримано дебошира
За вчинене правопорушення чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі
фото: Національна поліція України

Нетверезий чоловік направляв пістолет на відвідувачів та працівників одного з продуктових маркетів 

У столиці правоохоронці затримали киянина, який погрожував пістолетом відвідувачам та працівникам супермаркету у Подільському районі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Головного управління Нацполіції Києва.

Зазначається, що  один з покупців, перебуваючи у нетверезому стані, дістав пістолет та почав ним погрожувати відвідувачам та працівниками магазину на вулиці Івана Кавалерідзе, після чого  покинув заклад. 

Правоохоронці розшукали підозрюваного на сусідній вулиці. Це був 46-річний киянин. Його затримали і вилучили стартовий пістолет.

Поліція повідомила йому про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.  

Нагадаємо, у листопаді минулогороку 26-річний чоловік напав на дівчину в Дарницькому районі Києва, погрожуючи іграшковим пістолетом, і змусив її віддати гроші. На спецлінію 102 надійшло повідомлення від 23-річної дівчини про напад. Правоохоронці встановили, що нападник прослідкував за потерпілою, коли вона йшла вранці на роботу. 

До слова, у минулому році кияни задекларували 1346 одиниць вогнепальної зброї та майже 430 тисяч боєприпасів до неї. Правоохоронці нагадали, що в Україні триває кампанія з добровільного декларування незареєстрованої зброї.

Читайте також:

Теги: Київ зброя супермаркет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Продуктові ярмарки пройдуть у всіх районах столиці
Продуктові ярмарки у Києві 9-14 грудня: повний перелік локацій
8 грудня, 2025, 15:22
Керманич легковика рухався вулицею Хрещатик у напрямку Прорізної. Він перевищив дозволену швидкість і під час зміни смуги не надав перевагу в русі автомобілю Mercedes-Bens
ДТП на Хрещатику з двома травмованими: перед судом постане водій BMW
16 грудня, 2025, 14:11
Миколай Сєрга презентує кліп на пісню «Бога тінь»
«Культурні сили» презентували кліп на пісню Миколая Сєрги «Бога тінь» (відео)
25 грудня, 2025, 13:48
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
31 грудня, 2025, 23:00
З 19 грудня 2025 року новим керівником ПрАТ Холдингова компанія «Київміськбуд» став Дмитро Нікіфоров
«Київміськбуд» отримав нового керівника: що про нього відомо
22 грудня, 2025, 11:56
У Києві повітряна тривога тривала 23 хвилини
У Києві повітряна тривога тривала 23 хвилини
26 грудня, 2025, 11:01
Під час повітряної тривоги станції метро продовжують працювати як укриття в цілодобовому режимі
Як працюватиме столичне метро у перші дні 2026 року: оновлений розклад поїздів
30 грудня, 2025, 13:02
Для громадської безпеки та оперативного реагування на надзвичайні ситуації у столиці працюватимуть спеціально підготовлені локації для занурення у воду з нагоди Водохреща
Купання на Водохреща 2026: перелік безпечних локацій у столиці
5 сiчня, 08:23
Під час Водохреща на станції метро «Гідропарк» працюватимуть два вестибюлі
Станція метро «Гідропарк» 6 січня змінить режим роботи через Водохреще
5 сiчня, 15:04

Новини

Забудова обсерваторії в Голосієві: прокуратура Києва стала на захист «Вікових дубів»
Забудова обсерваторії в Голосієві: прокуратура Києва стала на захист «Вікових дубів»
Розмахував зброєю у супермаркеті: у Подільському районі Києва затримано дебошира
Розмахував зброєю у супермаркеті: у Подільському районі Києва затримано дебошира
У Фастові затримано чоловіка за катування малолітніх дітей співмешканки
У Фастові затримано чоловіка за катування малолітніх дітей співмешканки
УПЦ МП прокоментувала скандал щодо підпільної школи у Києві
УПЦ МП прокоментувала скандал щодо підпільної школи у Києві
До 20 см снігу, ожеледь та дощі: на Київщину насувається циклон
До 20 см снігу, ожеледь та дощі: на Київщину насувається циклон
У Києві на Майдані Незалежності демонтовано незаконні МАФи: фото та подробиці
У Києві на Майдані Незалежності демонтовано незаконні МАФи: фото та подробиці

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua