Розмахував зброєю у супермаркеті: у Подільському районі Києва затримано дебошира

За вчинене правопорушення чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі

Нетверезий чоловік направляв пістолет на відвідувачів та працівників одного з продуктових маркетів

У столиці правоохоронці затримали киянина, який погрожував пістолетом відвідувачам та працівникам супермаркету у Подільському районі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Головного управління Нацполіції Києва.

Зазначається, що один з покупців, перебуваючи у нетверезому стані, дістав пістолет та почав ним погрожувати відвідувачам та працівниками магазину на вулиці Івана Кавалерідзе, після чого покинув заклад.

Правоохоронці розшукали підозрюваного на сусідній вулиці. Це був 46-річний киянин. Його затримали і вилучили стартовий пістолет.

Поліція повідомила йому про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у листопаді минулогороку 26-річний чоловік напав на дівчину в Дарницькому районі Києва, погрожуючи іграшковим пістолетом, і змусив її віддати гроші. На спецлінію 102 надійшло повідомлення від 23-річної дівчини про напад. Правоохоронці встановили, що нападник прослідкував за потерпілою, коли вона йшла вранці на роботу.

До слова, у минулому році кияни задекларували 1346 одиниць вогнепальної зброї та майже 430 тисяч боєприпасів до неї. Правоохоронці нагадали, що в Україні триває кампанія з добровільного декларування незареєстрованої зброї.