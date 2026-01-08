Головна Київ Новини
Забудова обсерваторії в Голосієві: прокуратура Києва стала на захист «Вікових дубів»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Правоохоронці з’ясували, що КМДА, як дійсний власник землі, не приймала жодних рішень щодо її передачі під забудову
фото: funtime.kiev.ua

На території обсерваторії розташована пам’ятка природи місцевого значення «Вікові дуби», яка охороняється законом. 

Київська міська прокуратура звернулася до Господарського суду з позовом про визнання недійсним договору, який передбачає забудову території Головної астрономічної обсерваторії НАН України. Мова йде про земельну ділянку площею 7,43 га та вартістю понад 100 млн грн, що розташована на вулиці Академіка Заболотного у Голосіївському районі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Як наголосили у прокуратурі, ця територія має особливу цінність, адже на ній розташована пам’ятка природи місцевого значення «Вікові дуби», яка охороняється законом. 

Один з дубів, що росте на території Головної астрономічної обсерваторії НАН України
Один з дубів, що росте на території Головної астрономічної обсерваторії НАН України
фото: funtime.kiev.ua

Слідство встановило, що наукова установа уклала угоду з приватним товариством про будівництво на цій землі готельних та адміністративних споруд. За умовами договору, забудовник мав отримати у власність майже 90% площ майбутньої нерухомості. Однак ділянка державної форми власності була передана обсерваторії виключно для реалізації її статутної діяльності, а не для комерційної забудови.

Крім того, правоохоронці з’ясували, що Київська міська державна адміністрація, як дійсний власник землі, не приймала жодних рішень щодо її передачі під забудову. Таким чином договір було укладено з грубими порушеннями вимог чинного законодавства. Наразі Господарський суд міста Києва вже відкрив провадження у цій справі для захисту інтересів громади та наукової інституції.

Нагадаємо, столичні прокурори подали апеляцію на рішення суду, який відмовився накласти арешт на земельні ділянки у провулку Цимлянському та на вулиці Кирилівській. Там тривають будівельні роботи, що можуть пошкодити унікальний культурний шар Подолу. Правоохоронці наголошують: проведення активних земляних та будівельних робіт на цій території загрожує знищенням археологічних об’єктів.

Раніше  у Києві розпочався демонтаж історичної будівлі Ткацького цеху на розі вулиць Фролівської та Притисько-Микільської. При цьому фасад будівлі, попри чутки про «реставрацію», був завішений брезентом із намальованим фасадом.

