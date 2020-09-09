У Чехії зіткнулися потяги, десятки постраждалих



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За попередніми висновками, машиніст пасажирського потягу проїхав на червоне світло семафору

Аварія сталася вранці на залізничній станції Кдині на Домажлічку: пасажирський поїзд зіткнувся з технічним локомотивом

На півночі Чехії у середу, 9 вересня, зіткнулися два потяги, постраждала щонайменше 21 людина. Про це повідомляє Novinky.

Зазначається, що аварія сталася вранці на залізничній станції Кдині на Домажлічку: пасажирський поїзд зіткнувся з технічним локомотивом.

«Постраждалі доставлені до лікарень у Плзні та Празі, четверо з них у тяжкому стані», – йдеться у повідомленні.

За попередніми висновками, машиніст пасажирського потягу проїхав на червоне світло семафору.

Як повідомлялося, минулого літа чеська залізниця зазнала кількох аварій. У липні двоє людей загинули та 24 постраждали внаслідок лобового зіткнення пасажирських поїздів на одноколійній лінії у Карлово-Варському краї, і одна людина загинула внаслідок зіткнення потягу з автомобілем по дорозі з Праги на Колін. У серпні поблизу Брно з’їхав з рейок швидкісний поїзд, пожежники евакуювали кілька десятків пасажирів. Відбулося ще кілька аварій, у яких обійшлося без жертв.