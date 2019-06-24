У Києві чоловік упав зі шляхопроводу на проспект і помер у «швидкій» (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На місці падіння чоловіка працювали патрульні, медики та слідчо-оперативна група Фото: Інформатор

Коли приїхали медики, чоловік був ще живий, але травми були серйозними

У ніч на понеділок, 24 червня, на проспекті Степана Бандери, 9е у Києві стався нещасний випадок: в результаті падіння з мосту загинув чоловік.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 1:35. Про це повідомляє Інформатор.

Очевидці побачили, як чоловік впав зі шляхопроводу на вулиці Новокостянтинівській, який проходить над проспектом Степана Бандери. Люди, які проїжджали повз, викликали «швидку» і поліцію. Лікарі завантажили потерпілого в машину і надавали першу допомогу, він був ще живий. Але в кареті чоловік помер.

У загиблого ніяких документів не виявили. На вигляд йому близько 40 років. На самому мосту знайшли тільки сліди від взуття чоловіка.

Був це суїцид чи нещасний випадок - встановлять правоохоронці. На місці працювали патрульні, медики та слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, у Києві на проспекті Перемоги біля станції метро «Берестейська» чоловік вирішив звести рахунки з життям, стрибнувши зі шляхопровода на проїжджу частину. Він потрапив прямо під колеса вантажівки.