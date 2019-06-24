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    У Києві чоловік упав зі шляхопроводу на проспект і помер у «швидкій» (фото, відео)

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    <p>На місці падіння чоловіка працювали патрульні, медики та слідчо-оперативна група</p> - У Києві чоловік упав зі шляхопроводу на проспект і помер у «швидкій» (фото, відео)

    На місці падіння чоловіка працювали патрульні, медики та слідчо-оперативна група

    Фото: Інформатор

    Коли приїхали медики, чоловік був ще живий, але травми були серйозними

    У ніч на понеділок, 24 червня, на проспекті Степана Бандери, 9е у Києві стався нещасний випадок:  в результаті падіння з мосту загинув чоловік.

    Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 1:35. Про це повідомляє Інформатор.

    Очевидці побачили, як чоловік впав зі шляхопроводу на вулиці Новокостянтинівській, який проходить над проспектом Степана Бандери. Люди, які проїжджали повз, викликали «швидку» і поліцію. Лікарі завантажили потерпілого в машину і надавали першу допомогу, він був ще живий. Але в кареті чоловік помер.

    У загиблого ніяких документів не виявили. На вигляд йому близько 40 років. На самому мосту знайшли тільки сліди від взуття чоловіка.

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    У Києві чоловік упав зі шляхопроводу на проспект і помер у «швидкій» (фото, відео)
    У Києві чоловік упав зі шляхопроводу на проспект і помер у «швидкій» (фото, відео)
    У Києві чоловік упав зі шляхопроводу на проспект і помер у «швидкій» (фото, відео)
    У Києві чоловік упав зі шляхопроводу на проспект і помер у «швидкій» (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Був це суїцид чи нещасний випадок - встановлять правоохоронці. На місці працювали патрульні, медики та слідчо-оперативна група.

    Нагадаємо, у Києві на проспекті Перемоги біля станції метро «Берестейська» чоловік вирішив звести рахунки з життям, стрибнувши зі шляхопровода на проїжджу частину. Він потрапив прямо під колеса вантажівки.

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