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    Трагічна ДТП з фурами при в’їзді до Києва: поліція відкрила кримінальне провадження

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    <p>Водій вантажного автомобіля &laquo;ДАФ&raquo; скоїв наїзд на вантажівку &laquo;Сканіа&raquo;, яка рухалася попереду</p> - Трагічна ДТП з фурами при в’їзді до Києва: поліція відкрила кримінальне провадження

    Водій вантажного автомобіля «ДАФ» скоїв наїзд на вантажівку «Сканіа», яка рухалася попереду

    Фото: Дмитро Щерблюк, Інформатор

    У результаті аварії водій вантажівки «ДАФ», 1989 року народження, загинув від отриманих травм

    У Києві правоохоронці розслідують обставини смертельної ДТП, в результаті якої загинув один із водіїв вантажівок, які зіткнулися в ніч на 24 червня на території Святошинського району на автодорозі Житомир - Київ.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

    За попередньою інформацією, під час керування водій вантажного автомобіля «ДАФ» скоїв наїзд на вантажівку «Сканіа», яка рухалася попереду. У результаті аварії водій вантажівки «ДАФ», 1989 року народження, загинув від отриманих травм.

    «На місці події працювали наряди патрульної поліції та працівники слідчого відділу з розслідування дорожньо-транспортних пригод столичної поліції. Вони опитали свідків та очевидців автопригоди, і встановлюють причини та механізм ДТП», - заявили в поліції.

    За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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    Трагічна ДТП з фурами при в’їзді до Києва: поліція відкрила кримінальне провадження
    Трагічна ДТП з фурами при в’їзді до Києва: поліція відкрила кримінальне провадження
    Трагічна ДТП з фурами при в’їзді до Києва: поліція відкрила кримінальне провадження
    Трагічна ДТП з фурами при в’їзді до Києва: поліція відкрила кримінальне провадження
    Трагічна ДТП з фурами при в’їзді до Києва: поліція відкрила кримінальне провадження
    Фото: Дмитро Щерблюк, Інформатор

    Раніше повідомлялося, що вранці 24 червня через масштабну ДТП на в'їзді до Києва з боку Житомирської траси утворився затор, який розтягнувся на п’ять кілометрів.

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