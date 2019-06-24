Трагічна ДТП з фурами при в’їзді до Києва: поліція відкрила кримінальне провадження



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Водій вантажного автомобіля «ДАФ» скоїв наїзд на вантажівку «Сканіа», яка рухалася попереду Фото: Дмитро Щерблюк, Інформатор

У результаті аварії водій вантажівки «ДАФ», 1989 року народження, загинув від отриманих травм

У Києві правоохоронці розслідують обставини смертельної ДТП, в результаті якої загинув один із водіїв вантажівок, які зіткнулися в ніч на 24 червня на території Святошинського району на автодорозі Житомир - Київ.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

За попередньою інформацією, під час керування водій вантажного автомобіля «ДАФ» скоїв наїзд на вантажівку «Сканіа», яка рухалася попереду. У результаті аварії водій вантажівки «ДАФ», 1989 року народження, загинув від отриманих травм.

«На місці події працювали наряди патрульної поліції та працівники слідчого відділу з розслідування дорожньо-транспортних пригод столичної поліції. Вони опитали свідків та очевидців автопригоди, і встановлюють причини та механізм ДТП», - заявили в поліції.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що вранці 24 червня через масштабну ДТП на в'їзді до Києва з боку Житомирської траси утворився затор, який розтягнувся на п’ять кілометрів.