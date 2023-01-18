Трагедія в Броварах: уряд утворив спеціальну робочу групу

На дитячий садок у Броварах упав гелікоптер з керівництвом МВС

На місці працюють усі служби, щоб покроково, детально з’ясувати причини падіння гвинтокрила

Кабінет міністрів доручив у рамках Державної комісії ТЕБ і надзвичайних ситуацій утворити спеціальну робочу групу, яка візьме на контроль розслідування трагедії в Броварах. До складу групи увійдуть в. о. міністра внутрішніх справ, керівник ДСНС, представники інших міністерств. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«На позачерговому засіданні уряд доручив у рамках Державної комісії ТЕБ і НС утворити спеціальну робочу групу, яка візьме на контроль розслідування трагедії в Броварах. До складу групи увійдуть в. о. міністра внутрішніх справ, керівник ДСНС, представники інших міністерств», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз на місці працюють усі служби, щоб покроково, детально з’ясувати причини падіння гвинтокрила.

Будь ласка, читайте текст після реклами

5 фото На весь екран









Нагадаємо, вранці 18 січня на Київщині пролунав вибух – на дитячий садок у Броварах упав гелікоптер. Загинуло троє осіб з керівництва МВС, троє пілотів від ДСНС, та трьох осіб – з числа помічників та охорони міністра.

МВС назвало імена загиблих під час виконання службових обов’язків.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на жахливу трагедію, яка сьогодні сталася в Броварах Київської області.

Кабмін вже погодив призначення тимчасового керівника МВС.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Рятувальні роботи на місці катастрофи завершені. Рятувальники назвали остаточну кількість загиблих.