Трагедія в Броварах: уряд утворив спеціальну робочу групу
На місці працюють усі служби, щоб покроково, детально з’ясувати причини падіння гвинтокрила
Кабінет міністрів доручив у рамках Державної комісії ТЕБ і надзвичайних ситуацій утворити спеціальну робочу групу, яка візьме на контроль розслідування трагедії в Броварах. До складу групи увійдуть в. о. міністра внутрішніх справ, керівник ДСНС, представники інших міністерств. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«На позачерговому засіданні уряд доручив у рамках Державної комісії ТЕБ і НС утворити спеціальну робочу групу, яка візьме на контроль розслідування трагедії в Броварах. До складу групи увійдуть в. о. міністра внутрішніх справ, керівник ДСНС, представники інших міністерств», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що зараз на місці працюють усі служби, щоб покроково, детально з’ясувати причини падіння гвинтокрила.
Нагадаємо, вранці 18 січня на Київщині пролунав вибух – на дитячий садок у Броварах упав гелікоптер. Загинуло троє осіб з керівництва МВС, троє пілотів від ДСНС, та трьох осіб – з числа помічників та охорони міністра.
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