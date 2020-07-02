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    Трасу Київ – Одеса ремонтують за новою технологією (фото)

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    Трасу Київ – Одеса ремонтують за новою технологією (фото)
    Фото: Служба автомобільних доріг у Київській області

    Роботи стартували на Васильківській розв'язці

    На Київщині розпочали відновлювати дорожнє покриття траси Київ – Одеса за технологією ЛЕМС. Роботи стартували на 27 км траси М-05 «Васильківська розв'язка».

    Такий вид ремонту суттєво збільшить строк експлуатації існуючого дорожнього покриття та підвищить безпеку руху на дорозі. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Київській області. 

    Що таке ЛЕМС

    Технологія тонкошарового покриття із литих емульсійно-мінеральних сумішей (ЛЕМС) дозволяє швидко відновити транспортно-експлуатаційні показники та захистити верхні шари асфальтобетону.

    У результаті ремонту за такою технологією маємо:

    • герметизацію волосяних тріщин і невеликих вибоїн;
    • підвищення шорсткості та зчіпних властивостей;
    • рівність покриття;
    • попередження тріщиноутворення;
    • захист від водонасичення.

    Роботи тривають у рамках експлуатаційного утримання підрядною організацією «Автомагістраль Південь».

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    Трасу Київ – Одеса ремонтують за новою технологією (фото)
    Трасу Київ – Одеса ремонтують за новою технологією (фото)
    Трасу Київ – Одеса ремонтують за новою технологією (фото)
    Трасу Київ – Одеса ремонтують за новою технологією (фото)
    Трасу Київ – Одеса ремонтують за новою технологією (фото)
    Трасу Київ – Одеса ремонтують за новою технологією (фото)
    Трасу Київ – Одеса ремонтують за новою технологією (фото)

    Минулого тижня аналогічний вид ремонтних робіт було проведено на км 44 траси М-05 «Митницька розв'язка».

    дороги Київщина ремонт Укравтодор
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