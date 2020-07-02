Трасу Київ – Одеса ремонтують за новою технологією (фото)
Роботи стартували на Васильківській розв'язці
На Київщині розпочали відновлювати дорожнє покриття траси Київ – Одеса за технологією ЛЕМС. Роботи стартували на 27 км траси М-05 «Васильківська розв'язка».
Такий вид ремонту суттєво збільшить строк експлуатації існуючого дорожнього покриття та підвищить безпеку руху на дорозі. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Київській області.
Що таке ЛЕМС
Технологія тонкошарового покриття із литих емульсійно-мінеральних сумішей (ЛЕМС) дозволяє швидко відновити транспортно-експлуатаційні показники та захистити верхні шари асфальтобетону.
У результаті ремонту за такою технологією маємо:
- герметизацію волосяних тріщин і невеликих вибоїн;
- підвищення шорсткості та зчіпних властивостей;
- рівність покриття;
- попередження тріщиноутворення;
- захист від водонасичення.
Роботи тривають у рамках експлуатаційного утримання підрядною організацією «Автомагістраль Південь».
Минулого тижня аналогічний вид ремонтних робіт було проведено на км 44 траси М-05 «Митницька розв'язка».