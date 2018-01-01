Травмування дитини у столичному аквапарку. Поліція порушила кримінальну справу

За фактом травмування дитини в аквапарку Дрім Таун розпочато кримінальне провадження

Під час відпочинку на 11-річного хлопчика впала частина конструкції. У результаті він отримав травму голови. Правоохоронці з’ясовують усі подробиці та обставини події. Про це інформує відділ комунікації Національної поліції Києва, повідомляє «Главком». «У суботу ввечері до чергової частини Оболонського управління поліції



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За фактом травмування дитини в аквапарку Дрім Таун розпочато кримінальне провадження

Під час відпочинку на 11-річного хлопчика впала частина конструкції. У результаті він отримав травму голови. Правоохоронці з’ясовують усі подробиці та обставини події.

Про це інформує відділ комунікації Національної поліції Києва, повідомляє «Главком».

«У суботу ввечері до чергової частини Оболонського управління поліції від чоловіка надійшло повідомлення про те, що під час відпочинку в аквапарку на його сина впала частина конструкції - і вони зараз перебувають у лікарні», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції, яка оглянула приміщення та поспілкувалася із працівниками закладу. За попередньою інформацією, на хлопчика впала частина пластикового каркасу водної гірки.

Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 137 (Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Поліція з’ясовує подробиці та обставини травмування дитини. Триває перевірка.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що на Оболоні, аквапарку Дрім Таун, сталася надзвичайна подія. Маленькому киянину на голову впала частина конструкції.