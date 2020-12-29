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    Три дні до Нового року: де купити недорогі продукти до святкового столу (адреси)

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    На ярмарках представлені продукти харчування - Три дні до Нового року: де купити недорогі продукти до святкового столу (адреси)
    На ярмарках представлені продукти харчування
    Фото з відкритих джерел

    У Києві пройдуть передноворічні продуктові ярмарки

    У Києві 29-31 грудня пройдуть сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва Київської міської держадміністрації.

    Ярмарки відбудуться:

    29 грудня (вівторок):

    • у Голосіївському районі – просп. Науки, 88;
    • у Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
    • у Подільському районі – вул. Юрківська, 25;
    • у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
    • у Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.

    30 грудня (середа):

    • у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);
    • у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
    • у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
    • у Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
    • у Подільському районі – просп. Правди, 5-11;
    • у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

    31 грудня (четвер):

    • у Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);
    • у Дніпровському районі – просп. Романа Шухевича, 12-А;
    • у Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6;
    • у Подільському районі – вул. Юрківська, 25;
    • у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
    • у Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.
    Теги: Київ торгівля продукти ярмарок КМДА
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