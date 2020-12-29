Три дні до Нового року: де купити недорогі продукти до святкового столу (адреси)
На ярмарках представлені продукти харчування
Фото з відкритих джерел
У Києві пройдуть передноворічні продуктові ярмарки
У Києві 29-31 грудня пройдуть сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва Київської міської держадміністрації.
Ярмарки відбудуться:
29 грудня (вівторок):
- у Голосіївському районі – просп. Науки, 88;
- у Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
- у Подільському районі – вул. Юрківська, 25;
- у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
- у Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.
30 грудня (середа):
- у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);
- у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
- у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
- у Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
- у Подільському районі – просп. Правди, 5-11;
- у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.
31 грудня (четвер):
- у Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);
- у Дніпровському районі – просп. Романа Шухевича, 12-А;
- у Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6;
- у Подільському районі – вул. Юрківська, 25;
- у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
- у Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.