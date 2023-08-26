СБУ затримала чотирьох військових чиновників, що заробляли на ухилянтах (фото)

СБУ проводить обшуки у військкоматах та військово-лікарських комісіях України

Посадовці військкоматів оцінювали вартість своїх «послуг» до $10 тис

У результаті оперативних заходів у Києві, Одесі та Харківській області затримано чотирьох військових чиновників, які підозрюються у тому, що допомагали ухилянтам уникнути призову і втекти за кордон. Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Як чиновники допомагали ухилянтам

За гроші посадовці пропонували військовозобов’язаним ухилитися від мобілізації на підставі фіктивних документів про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

Вартість таких «послуг» становила до $10 тис. з однієї особи. Сума залежала від строків «вирішення питань» та фінансових можливостей клієнтів.

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Де відбулися затримання

У Києві

Затримано начальника районного військкомату та голову однієї із столичних військово-лікарських комісій, які продавали фальшиві меддовідки про наявність важких діагнозів.

Придбані підробки ухилянти використовували для уникнення від призову і подальшого виїзду за межі України.

На Харківщині

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Затримано керівника районного військкомату, який заробив на потенційних призовниках більше ніж 11 млн грн.

До незаконної діяльності він залучив трьох посадовців місцевої лікарні.

За хабарі вони «знаходили» у військовозобов’язаних проблеми зі здоров’ям, які ставали формальною підставою для зняття з військового обліку.

В Одесі

Кіберфахівці СБУ ліквідували корупційну схему, до організації якої причетний секретар місцевої військово-лікарської комісії.

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Разом зі столичною адвокаткою і двома спільниками вони налагодили масштабний збут фальсифікованих документів про непридатність до військової служби.

Своїх клієнтів вони підшукували по всій території України, а потім ставили їх на облік до одеського військкомату, щоб «списати» з військової служби.

Наразі секретаря цієї військово-лікарської комісії та її спільників затримано «на гарячому». Їм уже оголошено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

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фото: СБУ

Що загрожує військовим посадовцям

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва прокуратури.