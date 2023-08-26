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СБУ затримала чотирьох військових чиновників, що заробляли на ухилянтах (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
СБУ затримала чотирьох військових чиновників, що заробляли на ухилянтах (фото)
СБУ проводить обшуки у військкоматах та військово-лікарських комісіях України
фото: СБУ

Посадовці військкоматів оцінювали вартість своїх «послуг» до $10 тис

У результаті оперативних заходів у Києві, Одесі та Харківській області затримано чотирьох військових чиновників, які підозрюються у тому, що допомагали ухилянтам уникнути призову і втекти за кордон. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як чиновники допомагали ухилянтам

За гроші посадовці пропонували військовозобов’язаним ухилитися від мобілізації на підставі фіктивних документів про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

Вартість таких «послуг» становила до $10 тис. з однієї особи. Сума залежала від строків «вирішення питань» та фінансових можливостей клієнтів.

Де відбулися затримання

У Києві

Затримано начальника районного військкомату та голову однієї із столичних військово-лікарських комісій, які продавали фальшиві меддовідки про наявність важких діагнозів.

Придбані підробки ухилянти використовували для уникнення від призову і подальшого виїзду за межі України.

На Харківщині

Затримано керівника районного військкомату, який заробив на потенційних призовниках більше ніж 11 млн грн.

До незаконної діяльності він залучив трьох посадовців місцевої лікарні.

За хабарі вони «знаходили» у військовозобов’язаних проблеми зі здоров’ям, які ставали формальною підставою для зняття з військового обліку.

В Одесі

Кіберфахівці СБУ ліквідували корупційну схему, до організації якої причетний секретар місцевої військово-лікарської комісії.

Разом зі столичною адвокаткою і двома спільниками вони налагодили масштабний збут фальсифікованих документів про непридатність до військової служби.

Своїх клієнтів вони підшукували по всій території України, а потім ставили їх на облік до одеського військкомату, щоб «списати» з військової служби.

Наразі секретаря цієї військово-лікарської комісії та її спільників затримано «на гарячому». Їм уже оголошено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

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фото: СБУ

Що загрожує військовим посадовцям

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва прокуратури.

Теги: ухилянти СБУ війна злочин розслідування військомат

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