Ціни на полуницю в Києві дивують: скільки коштує кілограм

Ціни на ягоду цього року виявилися помітно вищими, ніж у розпал минулого сезону

В Києві вже продають першу полуницю, проте ціни залишаються високими. Наразі кілограм ягоди на ринках коштує від 280 до 320 грн. Продавці пояснюють високі ціни тим, що сезон домашньої полуниці в більшості регіонів ще не розпочався, а продукцію поки привозять переважно із Закарпаття. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

У порівнянні з минулим роком полуниця подорожчала приблизно на 30%. Попри високу вартість, покупці вже активно цікавляться першою українською ягодою та прицінюються до нового врожаю. Продавці прогнозують, що ближче до літа ціни поступово знижуватимуться, коли на ринках з’явиться більше місцевої полуниці.

Із початком сезону полуниці Держпродспоживслужба закликала українців уважно ставитися до вибору ягід та місць їх купівлі. У відомстві рекомендують купувати полуницю лише на офіційних агропродовольчих ринках або у магазинах і супермаркетах, де продукція проходить контроль якості та має підтверджене походження.

У Держпродспоживслужбі наголосили, що на офіційних ринках ягоди перевіряють у державних лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи, зокрема на вміст нітратів та інших небезпечних речовин.

Водночас стихійна торгівля, зокрема продаж полуниці біля доріг або у невстановлених місцях, не передбачає жодного контролю якості продукції. Через це покупці не мають гарантій щодо безпечності ягід, умов їх зберігання та транспортування.

Також фахівці радять не купувати надто великі або неприродно яскраві ягоди, а перед вживанням обов’язково ретельно мити полуницю під проточною водою. Окремо покупцям рекомендують звертати увагу на зовнішній вигляд продукції: ягоди мають бути сухими, без ознак гниття, однорідного кольору та з характерним ароматом.

Нагадаємо, перша полуниця в українських супермаркетах та на ринках традиційно з’являється ще навесні. На початку сезону ціни залишаються високими через невеликі обсяги врожаю, погодні умови та витрати на логістику. Закарпатська полуниця традиційно однією з перших відкриває сезон української ягоди.

До слова, в Україні різко зросли ціни на минулорічну моркву через майже повне вичерпання запасів у сховищах фермерських господарств. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit, пише «Главком».

За словами експертів, попит на моркву залишається стабільним, однак кількість якісної продукції на ринку швидко скорочується. Через це виробники почали підвищувати відпускні ціни.