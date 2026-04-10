Львів переглянув тарифи на проїзд: скільки доведеться платити

Єгор Голівець
Після подорожчання пального у Львові запропонували підвищити проїзд до 30 грн
Львівська міська рада оприлюднила проєкт нових тарифів на проїзд у громадському транспорті, які можуть зрости вже найближчим часом. Про це повідомляє «Главком».

Згідно з оприлюдненим проєктом, у Львові планують встановити такі тарифи:

  • оплата через додаток або карткою «ЛеоКарт» – 23 грн. (зараз 17 грн.);
  • оплата банківською карткою – 26 грн. (зараз 20 грн.);
  • оплата готівкою – 30 грн. (зараз 25 грн.);
  • для студентів із «ЛеоКарт» – 11,5 грн. (зараз 8,5 грн).

Головною причиною підвищення називають суттєве здорожчання пального. Якщо у 2025 році літр коштував близько 48 грн., то зараз ціна перевищує 90 грн., що безпосередньо впливає на собівартість перевезень.

Перевізники наполягали на ще більшому підвищенні – до 42 грн. за поїздку, однак міська влада не підтримала таку пропозицію. За даними міськради, лише близько 7% пасажирів користуються готівкою.

Водночас понад 30 пільгових категорій, зокрема ветерани війни, люди з інвалідністю та школярі, продовжать їздити безкоштовно за наявності персоналізованої «ЛеоКарт». Громадське обговорення нових тарифів триватиме до 10 травня, після чого рішення винесуть на розгляд виконавчого комітету.

Паралельно до перегляду тарифів готуються і в Києві. Мер столиці Віталій Кличко доручив профільним департаментам підготувати економічне обґрунтування для можливого підвищення вартості проїзду.

За його словами, чинні тарифи в Києві не змінювалися з 2018 року та залишаються найнижчими в Україні. Водночас транспортна система міста є збитковою: лише у 2026 році з бюджету на її підтримку передбачено близько 12 млрд грн.

Кличко наголосив, що держава не компенсує місту витрати за перевезення пільговиків, через що Київ щороку втрачає сотні мільйонів гривень. Очікується, що зменшення дотацій дозволить спрямувати кошти на енергостійкість та підготовку до опалювального сезону.

