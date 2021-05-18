Туман зробив злу справу: Київ у двадцятці міст світу з найбруднішим повітрям

Рівень забруднення повітря у столиці помірний

Станом на ранок 18 травня Київ знаходиться на 16 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 92 при нормі у 50. Стан забруднення повітря характеризується як «помірний».

Дані ресурсу Iqair

Інтерактивна карта з визначенням індексу якості повітря в реальному часі свідчить про незначну забрудненість у Києві. Згідно з її даними, в більшості районів столиці України повітря «нездорове для чутливих груп».

Карта забрудення повітря у реальному часі

А карта якості повітря ЛУН Місто Air показує, що наразі в Києві «повітря прийнятне».

Карта якості повітря ЛУН Місто Air

За прогнозами Українського гідрометцентру, у Києві 18 травня очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 18-20°.

Вранці у столиці густий туман.

Читайте також: