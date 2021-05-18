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    Туман зробив злу справу: Київ у двадцятці міст світу з найбруднішим повітрям

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    Столицю окутав туман - Туман зробив злу справу: Київ у двадцятці міст світу з найбруднішим повітрям
    Столицю окутав туман
    Фото: Главком

    Рівень забруднення повітря у столиці помірний

    Станом на ранок 18 травня Київ знаходиться на 16 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

    Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 92 при нормі у 50. Стан забруднення повітря характеризується як «помірний».

    Дані ресурсу Iqair

    Дані ресурсу Iqair

    Інтерактивна карта з визначенням індексу якості повітря в реальному часі свідчить про незначну забрудненість у Києві. Згідно з її даними, в більшості районів столиці України повітря «нездорове для чутливих груп».

    Карта забрудення повітря у реальному часі
    Карта забрудення повітря у реальному часі

    А карта якості повітря ЛУН Місто Air показує, що наразі в Києві «повітря прийнятне».

    Карта якості повітря ЛУН Місто Air
    Карта якості повітря ЛУН Місто Air

    За прогнозами Українського гідрометцентру, у Києві 18 травня очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 18-20°.

    Вранці у столиці густий туман.

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    Теги: екологія прогноз погоди Київ рейтинг повітря
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    Туман зробив злу справу: Київ у двадцятці міст світу з найбруднішим повітрям