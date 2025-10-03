У Києві низка посадовців на солі та амброзії «наварила» собі на підозри

Зловживання зафіксовано під час закупівель електроенергії, дорожньої солі, ремонтних робіт, запчастин для машин швидкої допомоги та пожежно-рятувальної техніки

Сьогодні столичні прокурори повідомили про підозри 12 посадовцям комунальних підприємств та районних адміністрацій, а також двом керівникам підрядних організацій, причетним до масштабних зловживань із бюджетними коштами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.

За даними слідства, через службову недбалість і схеми з розтрати бюджет Києва зазнав збитків на суму майже 73 млн грн. Йдеться про зловживання під час закупівель електроенергії, дорожньої солі, ремонтних робіт, запчастин для машин швидкої допомоги та пожежно-рятувальної техніки.

Зокрема, про підозри повідомлено:

начальниці управління КП «Київпастранс», яка не провела моніторинг цін за поставлену електричну енергію, внаслідок чого за неї переплатили 47,2 млн грн;

колишньому генеральному директору КО «Київзеленбуд», головному агроному та керівнику товариства за фактом розтрати бюджетних коштів під час проведення робіт з ліквідації амброзії. Їх підозрюють у розтраті 4,8 млн грн;

директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА, який не організував та не проконтролював визначення очікуваної вартості спеціалізованих автомобілів та обладнання до них, внаслідок чого машини придбали за завищеними цінами, переплативши майже 11 млн грн;

ексначальнику відділу КО «Київзеленбуд» та керівнику підрядної організації за фактом розтрати та заволодіння бюджетними грошима під час благоустрою парку «Орлятко» у Солом’янському районі. Збитки бюджету – 800 тис. грн;

начальниці служби КП «ШЕУ Солом’янського району» м. Києва за фактом неналежного виконання службових обов’язків під час закупівлі дорожньої солі. Комунальники придбали сіль, переплативши 2 млн грн;

колишньому начальнику КП «ШЕУ Подільського району» за фактом неналежного виконання службових обов’язків при закупівлі антипаркувальних стовпчиків. Придбані на 1,5 млн грн стовпчики не відповідали вимогам ДСТУ;

начальнику служби КО «Київмедспецтранс» за фактом заволодіння грошима, виділеними на закупку запчастин для машин швидкої медичної допомоги, за попередньою змовою з іншими посадовими особами комунального об’єднання та підрядниками. Сума збитків – 1,9 млн грн;

начальнику КП «ШЕУ Голосіївського району» за фактом закупівлі дорожньої солі неналежної якості. Збитки бюджету внаслідок закупівлі становлять 1,4 млн грн;

начальнику управління Голосіївської РДА за фактом розтрати бюджетних коштів під час ремонту паркінгу Голосіївської РДА на суму майже 1 млн грн;

керівнику управління Солом’янської РДА за фактом неналежного виконання посадових обов’язків під час ремонту покрівлі школи, а також керівнику підрядної організації, яка проводила роботи. Сума збитків становить понад 500 тис. грн;

посадовцю Святошинського психоневрологічного інтернату за фактом закупівлі робіт з капітального ремонту гібридної сонячної електростанції, внаслідок чого місцевому бюджету завдано збитків в розмірі майже 700 тис. грн.

Дії підозрюваних залежно від їх ролі кваліфіковано за статтями 191, 366 та 367 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 13 серпня, прокурорами Київської міської прокуратури та окружних прокуратур спільно зі слідчими поліції та Державним бюро розслідувань повідомлено про підозри 22 особам на загальну суму збитків у понад 230 млн грн. Підозрювані – посадові особи комунальних підприємств та структурних підрозділів КМДА, а також підприємці, які виконували ремонти чи постачали товари за бюджетні гроші. Посадовців підозрюють у службовій недбалості, яка коштувала столичному бюджету сотні, а подекуди й мільйони гривень як у випадку із зупинкою руху поїздів метро на ділянці від станції «Либідська» до станції «Теремки» та у пособництві в заволодінні бюджетними грошима. Підрядникам, які виконували ремонтні роботи чи постачали товари за бюджетні гроші, повідомлено про підозри у заволодінні грошима.