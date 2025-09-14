Вибухи на залізниці: поліція Київщини озвучила нові деталі інциденту

Правоохоронці попередньо встановили, що вибух стався у вантажному вагоні

Правоохоронці встановлюють причини й обставини надзвичайної ситуації з потягом у Фастівському районі

Поліція Київщини розслідує подію з вибухами на залізниці. Відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву відомства.

Як зазначили правоохоронці, 13 вересня о 23:40 поліцейським повідомили про інцидент на залізничній станції між містами Васильків та Боярка Фастівського району Київської області. Там сталися вибухи.

«Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо встановили, що вибух стався у вантажному вагоні, у результаті чого виникла пожежа. Працівники ДСНС ліквідували вогонь», – повідомили у поліції.

На щастя, інформації про постраждалих не було.

Слідчими слідчого управління за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту.

Нагадаємо, в мережі з’явилося відео з наслідками надзвичайної події на Київщині, де вночі сталося пошкодження залізничного полотна. На кадрах видно місце інциденту.

На місці події вже працюють фахівці та намагаються відновити рух поїздів на штатних маршрутах.

До слова, «Укрзалізниця» повідомила, що у зв'язку з надзвичайною подією на Київщині, яка спричинила тимчасове обмеження руху, низка пасажирських поїздів курсуватиме зміненими маршрутами. Наразі залізничники та інші служби працюють над якнайшвидшою ліквідацією наслідків.

У компанії попередили, що протягом дня можливі затримки окремих поїздів до 2-3 годин. Для відстеження актуальної інформації «Укрзалізниця» пропонує користуватися спеціальним сервісом на своєму сайті.