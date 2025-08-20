Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Скільки корупціонерів сіло до в'язниці? Красномовні цифри за 10 років

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Скільки корупціонерів сіло до в'язниці? Красномовні цифри за 10 років
Як зазначають дослідники, на кожному етапі – від досудового розслідування до судового розгляду – значна частина справ відсіюється
фото з відкритих джерел

У середньому за всіма корупційними статтями щороку до в’язниці потрапляє менше ніж 100 осіб

В Україні щороку відкривають десятки тисяч кримінальних проваджень за корупційними статтями, однак реальні вироки з позбавленням волі отримують лише одиниці. Дослідження Texty.org.ua показало, що посадовці майже не несуть відповідальності за вчинені злочини, інформує «Главком».

За останні 10 років відкрили понад 120 тис. проваджень за найбільш «популярною» статтею – 191 ККУ («Привласнення чи розтрата майна»). До суду дійшло менше половини, а реальне ув’язнення отримали лише 578 осіб з 120 тисяч справ. 

Скільки корупціонерів сіло до в'язниці? Красномовні цифри за 10 років фото 1

За статтею 364 («Зловживання владою») з понад 40 тис. справ до суду дійшло лише 3 тис. Реальні тюремні строки отримали 63 особи, обмеження волі – 12, штраф – 28, арешт – 16 осіб.

Скільки корупціонерів сіло до в'язниці? Красномовні цифри за 10 років фото 2

У середньому за всіма корупційними статтями щороку до в’язниці потрапляє менше ніж 100 осіб. Переважно це невеликі строки до п'яти років.

Скільки корупціонерів сіло до в'язниці? Красномовні цифри за 10 років фото 3

Такі покарання зазвичай призначають не за масштабні корупційні схеми, а за менш тяжкі злочини. Вироків на п’ять-десять чи більше років, які асоціюються з покаранням за топкорупцію, менше.

Як зазначають дослідники, на кожному етапі – від досудового розслідування до судового розгляду – значна частина справ відсіюється. Деякі закриваються за рішенням суду через передачу особи на поруки, смерть, амністію, примирення чи недоведеність злочину.

Також значна частина справ губиться в статистиці. Правоохоронці й суди використовують різні параметри для своєї статистики. Поліція і прокуратура звітують про кількість кримінальних проваджень, тобто розслідуваних епізодів, а суди – про кількість засуджених.

Нагадаємо, за останні пʼять років за статтею 368-5 Кримінального кодексу («Незаконне збагачення») було відкрито сотні проваджень проти корупціонерів. Однак є нюанс: жодне так і не дійшло до суду.  Стаття, яка мала б стати ключовим інструментом боротьби з топкорупціонерами, на практиці виявилася «мертвою».

Як повідомлялося, прокурори Донецької області спільно з правоохоронними органами провели масштабну спецоперацію, викривши посадовців та підприємців, які замість допомоги ЗСУ та цивільному населенню працювали на власну кишеню. Наразі про підозру повідомлено 20 особам, а загальна сума збитків бюджету перевищує 43,7 млн грн.

До слова, на Дніпропетровщині суддя міськрайонного суду отримав підозру за одержання хабаря. Також понад 20 посадовців, підрядників та депутатів місцевих рад із Запоріжжя підозрюються в махінаціях із бюджетними коштами та інших злочинах. Майже 68 млн грн збитків.

Читайте також:

Теги: суд корупція в Україні корупція вирок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Декілька «креативних» плакатів, з якими виходили небайдужі громадяни на вулиці
«За НАБУ як у*бу». Розмова про те, чому Картонковий протест такий матюкливий
26 липня, 17:00
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подав груповий позов, у якому об’єднано п'ять банків
Суд зобов’язав РФ відшкодувати майже 500 млн грн п’ятьом українським банкам
23 липня, 17:43
Голову Антимонопольного комітету та його дружину правоохоронці підозрюють у незаконному збагаченні
Недекларування майна. Правоохоронці завершили розслідування у справі Кириленка
23 липня, 17:46
Підлітку обрали запобіжний захід
У Дніпрі 14-річний хлопець зарізав жінку біля банкомата
25 липня, 04:56
На Чернігівщині засудили чоловіка за незаконний вилов риби
На Чернігівщині чоловік заплатить понад 50 тис. грн за вилов 21 рибини
4 серпня, 14:28
Правоохоронці повідомили керівниці підозру у зловживанні службовим становищем
Збитки на майже 50 млн грн. Керівниця «Сегежа Україна» отримала підозру
6 серпня, 15:18
У Києві 22 підозри вручено посадовцям КМДА, комунальних підприємств та підприємцям
У Києві 22 підозри вручено посадовцям КМДА, комунальних підприємств та підприємцям
13 серпня, 23:49
Ситуацію, яка склалася, Сергій Власенко визнає по-своєму корисною, оскільки це, на його думку, повинно породити дискусію у суспільстві
Соратник Тимошенко назвав відповідальних за українську корупцію після «картонкового» протесту
12 серпня, 19:08
Колишній працівник управління державної охорони Олександр Деркач під час засідання в Голосіївському суді Києва
Справа про замах на Буданова: суд продовжив арешт обвинуваченим
13 серпня, 21:05

Кримінал

Скільки корупціонерів сіло до в'язниці? Красномовні цифри за 10 років
Скільки корупціонерів сіло до в'язниці? Красномовні цифри за 10 років
Корупціонери можуть спати спокійно? Тисячі проваджень не доходять до суду: шокуюча статистика
Корупціонери можуть спати спокійно? Тисячі проваджень не доходять до суду: шокуюча статистика
Сховав під рясами. Священнослужитель намагався за $10 тис. вивезти ухилянта за кордон
Сховав під рясами. Священнослужитель намагався за $10 тис. вивезти ухилянта за кордон
Суд продовжив запобіжний захід очільнику Центру протидії корупції Шабуніну
Суд продовжив запобіжний захід очільнику Центру протидії корупції Шабуніну
Оформляли фіктивні інвалідності. Ексголова Центральної МСЕК та його спільники отримали підозри
Оформляли фіктивні інвалідності. Ексголова Центральної МСЕК та його спільники отримали підозри
Жоден корупціонер не сів до в'язниці: визначено «мертву статтю» Кримінального кодексу
Жоден корупціонер не сів до в'язниці: визначено «мертву статтю» Кримінального кодексу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2025
8542
Прогноз магнітних бур на 19-21 серпня: якою буде сонячна активність
2064
Втрати ворога станом на 19 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
1672
Жоден корупціонер не сів до в'язниці: визначено «мертву статтю» Кримінального кодексу
1646
Чотири «дякую» за 10 секунд. Як Зеленський і союзники України зачаровували Трампа

Новини

Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
Вчора, 22:06
Каллас анонсувала новий пакет санкцій проти РФ та озвучила терміни
Вчора, 21:21
«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
18 серпня, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
18 серпня, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
18 серпня, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua