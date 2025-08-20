Скільки корупціонерів сіло до в'язниці? Красномовні цифри за 10 років

Як зазначають дослідники, на кожному етапі – від досудового розслідування до судового розгляду – значна частина справ відсіюється

В Україні щороку відкривають десятки тисяч кримінальних проваджень за корупційними статтями, однак реальні вироки з позбавленням волі отримують лише одиниці. Дослідження Texty.org.ua показало, що посадовці майже не несуть відповідальності за вчинені злочини, інформує «Главком».

За останні 10 років відкрили понад 120 тис. проваджень за найбільш «популярною» статтею – 191 ККУ («Привласнення чи розтрата майна»). До суду дійшло менше половини, а реальне ув’язнення отримали лише 578 осіб з 120 тисяч справ.

За статтею 364 («Зловживання владою») з понад 40 тис. справ до суду дійшло лише 3 тис. Реальні тюремні строки отримали 63 особи, обмеження волі – 12, штраф – 28, арешт – 16 осіб.

У середньому за всіма корупційними статтями щороку до в’язниці потрапляє менше ніж 100 осіб. Переважно це невеликі строки до п'яти років.

Такі покарання зазвичай призначають не за масштабні корупційні схеми, а за менш тяжкі злочини. Вироків на п’ять-десять чи більше років, які асоціюються з покаранням за топкорупцію, менше.

Як зазначають дослідники, на кожному етапі – від досудового розслідування до судового розгляду – значна частина справ відсіюється. Деякі закриваються за рішенням суду через передачу особи на поруки, смерть, амністію, примирення чи недоведеність злочину.

Також значна частина справ губиться в статистиці. Правоохоронці й суди використовують різні параметри для своєї статистики. Поліція і прокуратура звітують про кількість кримінальних проваджень, тобто розслідуваних епізодів, а суди – про кількість засуджених.

Нагадаємо, за останні пʼять років за статтею 368-5 Кримінального кодексу («Незаконне збагачення») було відкрито сотні проваджень проти корупціонерів. Однак є нюанс: жодне так і не дійшло до суду. Стаття, яка мала б стати ключовим інструментом боротьби з топкорупціонерами, на практиці виявилася «мертвою».

Як повідомлялося, прокурори Донецької області спільно з правоохоронними органами провели масштабну спецоперацію, викривши посадовців та підприємців, які замість допомоги ЗСУ та цивільному населенню працювали на власну кишеню. Наразі про підозру повідомлено 20 особам, а загальна сума збитків бюджету перевищує 43,7 млн грн.

До слова, на Дніпропетровщині суддя міськрайонного суду отримав підозру за одержання хабаря. Також понад 20 посадовців, підрядників та депутатів місцевих рад із Запоріжжя підозрюються в махінаціях із бюджетними коштами та інших злочинах. Майже 68 млн грн збитків.