Демотаж будинку на Позняках. Будівельники розібрали більшу частину багатоповерхівки, де влітку стався вибух

Вже п'ять поверхів з дев'яти будівельники розібрали

Будівельники розібрали п'ять поверхів з дев'яти

Більшу частину багатоповерхівки на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5 у Дарницькому районі Києва, де у червні стався вибух, вже демонтували. Роботи проводяться за допомогою баштового крана, піднятого на необхідну висоту.

Вже п'ять поверхів з дев'яти будівельники розібрали.

На будинку працюють робітники, які розрізають великі бетонні плити. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Перед цим у будинку провели зміцнення стін і плит перекриття. Були встановлені додаткові кріплення, щоб не було непідконтрольних обвалень при виконанні робіт.

Нагадаємо, у середині грудня минулого року почався демонтаж будинку на Позняках.

Будівельні відходи внаслідок демонтажу складуються на ділянці, розташованій на перетині вулиці Колекторної та проспекту Петра Григоренка. Спеціальна дробильна машина перероблятиме тверді побутові відходи, після чого сміття автоматично відсортовуватиметься на арматуру, землю і бетон.

Через тиждень мешканцi будинку, що вибухнув на Позняках, провели акцію (фото).

Як відомо, комунальники уклали угоду з ТОВ «Будівельна компанія «ЗЗБК №1» про демонтаж будинку вартістю 14,29 млн грн.

Нагадаємо, 21 червня на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

Рятувальники вилучили з-під завалів тіла п'яти загиблих.