У багатоповерхівці в Києві згоріла квартира (фото)
На місці пожежі працювали 17 вогнеборців
Сьогодні, 12 серпня, сталася пожежа у 9-поверховому житловому будинку на вул. Курчатова, 9/1 у Деснянському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до Служби порятунку 101 о 12:32.
На місце події прибули рятувальники з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Вогнеборці встановили, що загоряння виникло в одній із квартир на 9 поверсі, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
О 12:58 пожежу було локалізовано, та о 13:09 - ліквідовано.
Внаслідок пожежі кухня згоріла повністю, закопчено стіни та стелю квартири.
На місці події було задіяно 5 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 17 чоловік особового складу.
Жертв та постраждалих немає.
Обставини виникнення пожежі встановить слідство.
Як повідомлялося, 11 серпня сталася пожежа у багатоповерховому будинку на вул. Потєхіна, 2 у Голосіївському районі столиці. В результаті пожежі загинула жінка.