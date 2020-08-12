У багатоповерхівці в Києві згоріла квартира (фото)



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Пожежа сталася на останньому поверсі дев'ятиповерхового будинку Фото: ДСНС

На місці пожежі працювали 17 вогнеборців

Сьогодні, 12 серпня, сталася пожежа у 9-поверховому житловому будинку на вул. Курчатова, 9/1 у Деснянському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до Служби порятунку 101 о 12:32.

На місце події прибули рятувальники з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Вогнеборці встановили, що загоряння виникло в одній із квартир на 9 поверсі, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

О 12:58 пожежу було локалізовано, та о 13:09 - ліквідовано.

Внаслідок пожежі кухня згоріла повністю, закопчено стіни та стелю квартири.

На місці події було задіяно 5 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 17 чоловік особового складу.

Жертв та постраждалих немає.

Обставини виникнення пожежі встановить слідство.

Як повідомлялося, 11 серпня сталася пожежа у багатоповерховому будинку на вул. Потєхіна, 2 у Голосіївському районі столиці. В результаті пожежі загинула жінка.