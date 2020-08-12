  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У багатоповерхівці в Києві згоріла квартира (фото)

    • Розсилка
    Пожежа сталася на останньому поверсі дев'ятиповерхового будинку - У багатоповерхівці в Києві згоріла квартира (фото)
    Пожежа сталася на останньому поверсі дев'ятиповерхового будинку
    Фото: ДСНС

    На місці пожежі працювали 17 вогнеборців

    Сьогодні, 12 серпня, сталася пожежа у 9-поверховому житловому будинку на вул. Курчатова, 9/1 у Деснянському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до Служби порятунку 101 о 12:32.

    На місце події прибули рятувальники з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Вогнеборці встановили, що загоряння виникло в одній із квартир на 9 поверсі, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    О 12:58 пожежу було локалізовано, та о 13:09 - ліквідовано.

    Внаслідок пожежі кухня згоріла повністю, закопчено стіни та стелю квартири.

    На місці події було задіяно 5 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 17 чоловік особового складу.

    Жертв та постраждалих немає.

    Обставини виникнення пожежі встановить слідство.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    У багатоповерхівці в Києві згоріла квартира (фото)
    У багатоповерхівці в Києві згоріла квартира (фото)
    У багатоповерхівці в Києві згоріла квартира (фото)
    У багатоповерхівці в Києві згоріла квартира (фото)
    У багатоповерхівці в Києві згоріла квартира (фото)
    У багатоповерхівці в Києві згоріла квартира (фото)

    Як повідомлялося, 11 серпня сталася пожежа у багатоповерховому будинку на вул. Потєхіна, 2 у Голосіївському районі столиці. В результаті пожежі загинула жінка.

    пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок квартира
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ