На Київщині невідомі стріляли у собаку: поліція взялась за справу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
На Київщині невідомі стріляли у собаку: поліція взялась за справу
Поліцейські Київщини встановлюють обставини жорстокого поводження з твариною на Білоцерківщині
фото з відкритих джерел

Правоохоронці звернулись до громадян, щоб залучити можливих свідків

На Київщині невідомі особи стріляли у собаку. Поліція проводить розслідування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Київщини.

За повідомленням поліції, 19 вересня о 21:00, правоохоронці отримали виклик про те, що у селищі Гребінки Білоцерківського району невідомі особи вистрілили з пневматичної зброї у собаку, поціливши у лапи.

«За даним фактом працівники поліції зареєстрували звернення до єдиного обліку реєстрації заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Поліцейські встановлюють всі обставини та можливих свідків вказаної події», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє tsn.ua, у собаку стріляли його власники, бо той втік з двору.

Нагадаємо, Вінницький міський суд засудив чоловіка до п’яти років позбавлення волі за жорстоке поводження з тваринами.

До слова, у селі Ровжі 59-річний місцевий житель застрелив собаку сусіда з мисливської зброї. Чоловіка вже затримала поліція, йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Зауважимо, що в Ірпені Київської області розгорівся скандал, пов’язаний із жорстоким поводженням із твариною. За інформацією громадської організації «Центр захисту тварин», працівники супермаркету «Фора» на вулиці Центральній, 29, задушили безпритульного кота, який гуляв біля рампи магазину. Реакція мережі магазинів на цей інцидент послідувала лише після того, як справу взяла під контроль Бучанська окружна прокуратура.

