Киянин спалив чужий електросамокат, бо не міг потрапити додому

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Киянин спалив чужий електросамокат, бо не міг потрапити додому
Такий вигляд має скутер після пригоди
фото: Національна поліція України

Знявши з себе футболку, чоловік підпалив її та поклав на скутер, який миттєво загорівся

Житель Києва підпалив чужий електросамокат, щоб сусіди відчинили йому двері, бо він забув ключі від власного помешкання. За таку «винахідливість» йому загрожує до 10 років в'язниці. Про це повідомляє «Главком» іх посиланням на поліцію Києва.

Як повідомили правоохоронці, днями до Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про палаючий двоколісний транспорт по вул. Ентузіастів. На місце події виїхала слідчо-оперативна група для з’ясування обставин події та працівники ДСНС, які ліквідували пожежу.

Правоохоронці встановили, що до підпалу причетний 39-річний місцевий мешканець, який перебував напідпитку. Повертаючись додому чоловік виявив, що забув ключі, тож не зміг потрапити до будинку. Для того щоб сусіди помітили його та відчинили двері, порушник вирішив запалити електроскутер, який стояв неподалік. Знявши з себе футболку, він підпалив її та поклав на двоколісний, який миттєво загорівся.

За скоєне затриманий киянин може провести до десяти років у в'язниці
За скоєне затриманий киянин може провести до десяти років у в'язниці
фото: Національна поліція України

Правоохоронці затримали чоловіка неподалік місця злочину у порядку статті 208 Кримінально процесуального кодексу України. Слідчим відділом розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення майна шляхом підпалу. Фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі. 

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва правоохоронці затримали 54-річного місцевого мешканця, який підпалив автомобіль свого колишнього керівника. Мотивом злочину стала помста за звільнення з роботи. Чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі.

До слова, у Києві затримано зловмисника, який під час воєнного стану, коли стабільність зв'язку є критично важливою, викрав понад 120 метрів кабелю зв'язку з підвалу одного зі столичних будинків. 

