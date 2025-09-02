Киянин спалив чужий електросамокат, бо не міг потрапити додому

Знявши з себе футболку, чоловік підпалив її та поклав на скутер, який миттєво загорівся

Житель Києва підпалив чужий електросамокат, щоб сусіди відчинили йому двері, бо він забув ключі від власного помешкання. За таку «винахідливість» йому загрожує до 10 років в'язниці. Про це повідомляє «Главком» іх посиланням на поліцію Києва.

Як повідомили правоохоронці, днями до Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про палаючий двоколісний транспорт по вул. Ентузіастів. На місце події виїхала слідчо-оперативна група для з’ясування обставин події та працівники ДСНС, які ліквідували пожежу.

Правоохоронці встановили, що до підпалу причетний 39-річний місцевий мешканець, який перебував напідпитку. Повертаючись додому чоловік виявив, що забув ключі, тож не зміг потрапити до будинку. Для того щоб сусіди помітили його та відчинили двері, порушник вирішив запалити електроскутер, який стояв неподалік. Знявши з себе футболку, він підпалив її та поклав на двоколісний, який миттєво загорівся.

За скоєне затриманий киянин може провести до десяти років у в'язниці фото: Національна поліція України

Правоохоронці затримали чоловіка неподалік місця злочину у порядку статті 208 Кримінально процесуального кодексу України. Слідчим відділом розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення майна шляхом підпалу. Фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі.

