На Київщині знайдено бойову гранату, яка була встановлена на розтяжці на дереві

Бойову гранату знайшли у Бучанському районі

У Київській області у лісі знайшли бойову гранату. Вона була встановлена на розтяжці та закріплена на дереві. Про це повідомили у Мобільному рятувальному центрі швидкого реагування ДСНС України, інформує «Главком».

Зазначається, що бойову гранату знайшли на території лісового масиву у Бучанському районі. У ДСНС поінформували, що сапери знешкодили бойову гранату РГД-5.

Cапери знешкодили бойову гранату РГД-5 фото: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України/Facebook

Що робити, якщо помітили небезпечний предмет:

зберігати спокій

️повідомити про підозрілий предмет людей, які знаходяться поруч

позначити чи огородити місце, де знаходиться небезпечна знахідка

повідомити про вибухівку спецслужби (101, 102)

️у жодному разі не намагатися переміщувати підозрілий предмет або змінювати положення

очікувати на безпечній відстані від предмета вибухотехніків чи рятувальників.

Нагадаємо, найбільш небезпечними в контексті замінування наразі залишаються три райони Київщини: Вишгородський, Броварський та Бучанський. Робота з розмінування триває активно, але цей процес може зайняти роки, оскільки регулярно надходять нові повідомлення про підозрілі об’єкти.

Міністерство економіки раніше повідомило, що Україна потребує $29,8 млрд на розмінування територій. Оскільки розмінування територій триватиме десятиліття, тому, за словами авторів, важливо розбудовувати довгострокову інституційну спроможність та розвиток партнерств з міжнародними організаціями, що займаються протимінною діяльністю.