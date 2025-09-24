На Київщині знайдено бойову гранату, яка була встановлена на розтяжці на дереві
Бойову гранату знайшли у Бучанському районі
У Київській області у лісі знайшли бойову гранату. Вона була встановлена на розтяжці та закріплена на дереві. Про це повідомили у Мобільному рятувальному центрі швидкого реагування ДСНС України, інформує «Главком».
Зазначається, що бойову гранату знайшли на території лісового масиву у Бучанському районі. У ДСНС поінформували, що сапери знешкодили бойову гранату РГД-5.
Що робити, якщо помітили небезпечний предмет:
- зберігати спокій
- ️повідомити про підозрілий предмет людей, які знаходяться поруч
- позначити чи огородити місце, де знаходиться небезпечна знахідка
- повідомити про вибухівку спецслужби (101, 102)
- ️у жодному разі не намагатися переміщувати підозрілий предмет або змінювати положення
- очікувати на безпечній відстані від предмета вибухотехніків чи рятувальників.
Нагадаємо, найбільш небезпечними в контексті замінування наразі залишаються три райони Київщини: Вишгородський, Броварський та Бучанський. Робота з розмінування триває активно, але цей процес може зайняти роки, оскільки регулярно надходять нові повідомлення про підозрілі об’єкти.
Міністерство економіки раніше повідомило, що Україна потребує $29,8 млрд на розмінування територій. Оскільки розмінування територій триватиме десятиліття, тому, за словами авторів, важливо розбудовувати довгострокову інституційну спроможність та розвиток партнерств з міжнародними організаціями, що займаються протимінною діяльністю.
