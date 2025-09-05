Головна Країна Кримінал
На Рівненщині чоловік звернувся до поліції через крадіжку наркотиків

Іванна Гончар
Іванна Гончар
На Рівненщині чоловік звернувся до поліції через крадіжку наркотиків
Інспектори з’ясували, що чоловік повідомив про крадіжку наркотичних речовин, але згодом поліція встановила, що жодної крадіжки не було
Поліція встановила, що жодної крадіжки не було, громадянин вирішив таким чином пожартувати

На Рівненщині у селі Смига Дубенського району сталась незвична подія за участю поліції та заявника. Чоловік звернувся до правоохоронних органів та заявив, що у нього вкрали наркотичні речовини. Згодом з’ясувалося, що це був жарт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на патрульну поліцію Рівненської області.

Повідомляється, що патрульні отримали виклик про те, що в селі Смига заявник потребує невідкладної допомоги. Прибувши на місце події, інспектори з’ясували, що чоловік повідомив про крадіжку наркотичних речовин.

Згодом поліція встановила, що жодної крадіжки не було, громадянин вирішив таким чином пожартувати.

«Його дії відволікли патрульних від виконання дійсно важливих завдань і могли коштувати комусь своєчасної допомоги. За завідомо неправдивий виклик спеціальних служб інспектори склали на чоловіка протокол за ст. 183 КУпАП. Сума штрафу варіюється від 850 до 3400 грн. Поспішаючи на повідомлення, яке виявляється неправдивим, працівники екстрених служб витрачають дорогоцінний час, а в цей момент хтось може по-справжньому потребувати їхньої допомоги», – написали в поліції.

Нагадаємо, на Рівненщині чоловіку суд призначив пів року виправних робіт за те, що задля розваг той п’ять разів напідпитку дзвонив у поліцію та казав, що вбив свою дружину. 

Раніше білоцерківським патрульним надійшов виклик про викрадення дитини. Зі слів заявника, на вулиці Раскової невідомі чоловіки вийшли з авто Volkswagen білого кольору, вихопили дитину та посадили в авто.

Патрульні швидко обстежили прилеглу територію, та схожої за описом автівки не виявили. Потім поїхали на місце виклику та зателефонували заявнику. За адресою, яка була вказана у виклику, знаходився чоловік із ознаками алкогольного сп'яніння і саме він відповів на дзвінок поліцейським.

Чоловік підтвердив, що повідомляв про викрадення дитини. А потім додав, що ця подія трапилась у фільмі, який він дивився напередодні.

