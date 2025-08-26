У Тернополі чоловік влаштував стрілянину на території лікарні

Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав

У Тернополі невідомий чоловік вчинив стрілянину на території місцевої лікарні. Правоохоронці затримали зловмисника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Тернопільської області.

Поліція встановила особу правопорушника, який стріляв на території обласної клінічної психоневрологічної лікарні. У 45-річного чоловіка правоохоронці вилучили стартовий пістолет.

За попередніми даними, внаслідок стрілянини ніхто не постраждав з пацієнтів та лікарів. Поліція продовжує роботу з встановлення свідків та очевидців для з'ясування всіх обставин.

фото: Нацполіція

«Вирішується питання щодо притягнення правопорушника до відповідальності за хуліганські дії», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 50-річному жителю села Серебринці Могилів-Подільського району повідомлено про підозру за фактом хуліганства із застосуванням зброї. Він стріляв по дітях з пневматичного пістолета.

До слова, у неділю вранці, 3 серпня, на лінію 102 надійшло повідомлення про посягання на життя двох працівників Хустського районного управління поліції у селі Угля Тячівського району.

Також повідомлялост, що у Києві затримали 37-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння погрожував охоронцю житлового комплексу пістолетом та гранатою. Під час обшуку в його помешканні поліцейські виявили ще дві гранати та близько трьохсот набоїв.