Під Києвом вантажівка наїхала на чоловіка у кріслі колісному: потерпілий загинув

48-річний водій вантажного автомобіля DAF здійснив наїзд на 55-річного пішохода на автодорозі Київ-Знам’янка

Смертельна ДТП трапилася вночі на Обухівщині

У ніч на 21 квітня на автодорозі Київ-Знам’янка сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув чоловік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

За попередніми даними правоохоронців, дорожньо-транспортна подія відбулася близько 01:08 поблизу села Підгірці. 48-річний водій вантажного автомобіля DAF здійснив наїзд на 55-річного пішохода, який пересувався по проїжджій частині у кріслі колісному.

фото: поліція Київщини

Удар виявився смертельним: від отриманих травм потерпілий помер на місці ще до приїзду медиків.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини вже розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини нічної трагедії.

Раніше повідомлялося, що у селі Нові Петрівці Вишгородського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. 67-річний водій, керуючи автомобілем DAF CF 85, здійснив наїзд на чоловіка, який перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.