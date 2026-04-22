Головна Київ Новини
search button user button menu button

Під Києвом вантажівка наїхала на чоловіка у кріслі колісному: потерпілий загинув

glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
48-річний водій вантажного автомобіля DAF здійснив наїзд на 55-річного пішохода на автодорозі Київ-Знам’янка
фото: Національна поліція України/Facebook

Смертельна ДТП трапилася вночі на Обухівщині

У ніч на 21 квітня на автодорозі Київ-Знам’янка сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув чоловік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

За попередніми даними правоохоронців, дорожньо-транспортна подія відбулася близько 01:08 поблизу села Підгірці. 48-річний водій вантажного автомобіля DAF здійснив наїзд на 55-річного пішохода, який пересувався по проїжджій частині у кріслі колісному.

фото: поліція КИївщини

Удар виявився смертельним: від отриманих травм потерпілий помер на місці ще до приїзду медиків.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини вже розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини нічної трагедії. 

Раніше повідомлялося, що у селі Нові Петрівці Вишгородського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. 67-річний водій, керуючи автомобілем DAF CF 85, здійснив наїзд на чоловіка, який перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.

Теги: ДТП смерть Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Співробітники ТЦК у Києві
Нардеп Федієнко став свідком того, як ТЦК у Києві розшукує дезертирів (відео)
23 березня, 13:13
Гравюра Франсіско Гоя «Вірність» із серії «Диспаратес»
Куди сходити у Києві 30 березня – 5 квітня: дайджест культурних подій
28 березня, 19:07
Військовий 58-ї ОМПБр розкритикував столицю за гори сміття
«Мені було соромно перед сином»: військовий 58-ї бригади шокований брудом у центрі Києва (відео)
7 квiтня, 16:50
У результаті пожежі на парковці вигоріло близько 60 машин
Удар по автосалонах на Степана Бандери: загинули двоє охоронців, знищено 60 машин (відео)
16 квiтня, 11:16
Ремонтні бригади усувають наслідки атаки. Ілюстративне фото
Виробничий майданчик ДТЕК зазнав ушкоджень після нічної атаки РФ на Київ
16 квiтня, 15:32
Як розповів очільник Нацполіції, у ході службового розслідування вивчаються наявні відеоматеріали та опитуються свідки
Теракт у Києві. Глава Нацполіції відсторонив двох патрульних
19 квiтня, 09:59
Під час сварки старший брат розбив скляну пляшку та кілька разів вдарив нею молодшого
Суд виніс вирок киянину, який вбив молодшого брата під час сварки
20 квiтня, 15:47
Ігор Клименко висунув жорстку вимогу щодо нових призначень у Нацполіції
Теракт у Києві. Глава МВС розказав, які зміни чекають патрульних
Вчора, 12:09
Уроки самозахисту: цивільні опановують зброю під керівництвом військових
Дозвіл на зброю? Глава МВС розказав, які зміни готує влада після теракту в Києві
Вчора, 12:52

Новини

Під Києвом вантажівка наїхала на чоловіка у кріслі колісному: потерпілий загинув
Під Києвом вантажівка наїхала на чоловіка у кріслі колісному: потерпілий загинув
Закрив собою дитину: подробиці загибелі двірника під час теракту у Києві
Закрив собою дитину: подробиці загибелі двірника під час теракту у Києві
На Виноградарі під час пожежі у гаражі загинув чоловік
На Виноградарі під час пожежі у гаражі загинув чоловік
Конфлікт між водієм і пішоходом на Харківському масиві столиці закінчився стріляниною
Конфлікт між водієм і пішоходом на Харківському масиві столиці закінчився стріляниною
Відомий винахідник зник у Бучі. Фейкові спадкоємці оформили на себе майно на мільйон доларів
Відомий винахідник зник у Бучі. Фейкові спадкоємці оформили на себе майно на мільйон доларів
Теракт у Києві: суд обрав запобіжний захід патрульній
Теракт у Києві: суд обрав запобіжний захід патрульній

Новини

Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Сьогодні, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Сьогодні, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
Вчора, 21:30
«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
Вчора, 19:57
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Вчора, 17:18
Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи
Вчора, 13:43

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua