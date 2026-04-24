Прихильниці Сталіна на Прикарпатті загрожує 10 років тюрми

Жінка з Косівщини у Facebook виправдовувала злочини СРСР і планувала відновлення сталінської конституції

На Прикарпатті 47-річна мешканка Косівського району отримала підозру за пропаганду радянського тоталітарного режиму та звеличення радянського диктатора Йосипа Сталіна у соцмережах. Характерно, що злочин скоєно в гуцульському селі Рожнів, мешканців якого радянська влада масово виселяла до Сибіру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію Івано-Франківської області.

Що публікувала підозрювана

Упродовж 2025 року жінка систематично розміщувала на відкритій сторінці у Facebook матеріали, які заперечували злочинний характер радянського режиму. Перелік забороненого контенту, виявленого правоохоронцями, охоплює:

зображення державного прапора та герба СРСР;

символіку серпа, молота та п'ятикутної зірки;

портрети Йосипа Сталіна та інших діячів комуністичного режиму.

У дописах підозрювана стверджувала, що сусідні з Росією країни нібито добровільно входили до складу СРСР, а не були окуповані Москвою; що селяни охоче вступали до колгоспів, а радянську інфраструктуру зводили добровольці, а не в'язні ГУЛАГу. Про це йдеться у повідомленні СБУ в Івано-Франківській області.

Фото: Управління СБ України в Івано-Франківській області

Плани відновлення СРСР і зв'язки з «ДНР»

Особливу увагу слідчих привернули не просто символіка, а конкретні плани: підозрювана публікувала детальні схеми відновлення СРСР та УРСР із поверненням до сталінської конституції 1936 року, відновленням «народних судів» і трибуналів. Окремі матеріали виправдовували нацизм, перекладаючи відповідальність за Другу світову на «світовий капітал».

Жінка також підтримувала зв'язки з угрупованнями «ДНР», «ЛНР» та невизнаним Придністров'ям. Мистецтвознавча експертиза підтвердила: оскільки сторінка підозрюваної була відкритою, дії кваліфікуються як поширення забороненої символіки через засоби масової інформації, що є кваліфікуючою ознакою тяжчої частини статті.

Запобіжний захід і санкція

Підозрюваній інкримінують ч. 2 ст. 436-1 Кримінального кодексу України – виготовлення і поширення комуністичної символіки та пропаганда тоталітарного режиму. Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років позбавлення волі. Суд обрав запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, це вже не перший подібний випадок на Прикарпатті. У 2022 році до суду передали справу 43-річної уродженки Росії, яка мешкала в Івано-Франківську і упродовж кількох років звеличувала Леніна та Сталіна, пропагувала відродження СРСР і поширювала символіку комуністичного режиму. Їй також інкримінували ч. 2 ст. 436-1 КК.

До слова, село Рожнів, де проживає нинішня підозрювана, само зазнало жорстоких репресій радянського режиму: за неповними даними, 165 рожнівців були виселені до Сибіру, ще 88 – засуджені за підтримку УПА. Тобто жінка прославляла той самий режим, жертвами якого стали її земляки.