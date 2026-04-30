Київський обласний ТЦК ініціював перевірку через можливе затримання своїх працівників

За результатами проведеного розслідування, громадськість буде повідомлено додатково

Начальник Київського обласного ТЦК та СП ініціював службове розслідування після повідомлень про обшуки та затримання у Білоцерківському ТЦК у справі про хабарі за бронювання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київський обласний ТЦК та СП.

«До уваги громадськості та медіа. В мережі шириться інформація, що в ході проведення заходів співробітниками Служби безпеки України та прокуратури було затримано низку осіб, серед яких могли бути і військовослужбовці одного з РТЦК та СП Київської області», – йдеться у повідомленні.

Начальником Київського обласного ТЦК та СП призначено за даним фактом службове розслідування.

«Керівництво як районного, так і Київського обласного ТЦК та СП на постійному зв’язку з правоохоронними органами задля повного та всебічного сприяння в з’ясуванні всіх обставин. За результатами проведеного розслідування, громадськість буде повідомлено додатково. Просимо громадськість та медіа поширювати лише перевірену інформацію з офіційних джерел», – додається у заяві.

Нагадаємо, 29 квітня у місті Біла Церква на Київщині правоохоронці проводили обшуки в районному Територіальному центрі комплектування у справі про отримання неправомірної вигоди за оформлення бронювання. Про це повідомила речниця Київської обласної прокуратури Юлія Колтак у коментарі «УП».

До слова, народний депутат Олександр Федієнко ініціював перевірку ТЦК та СП. За його словами, комісія проаналізувала умови перебування громадян у низці ТЦК на Київщині.