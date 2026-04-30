Київський обласний ТЦК ініціював перевірку через можливе затримання своїх працівників

Начальник Київського обласного ТЦК та СП ініціював службове розслідування після повідомлень про обшуки та затримання у Білоцерківському ТЦК у справі про хабарі за бронювання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київський обласний ТЦК та СП.

«До уваги громадськості та медіа. В мережі шириться інформація, що в ході проведення заходів співробітниками Служби безпеки України та прокуратури було затримано низку осіб, серед яких могли бути і військовослужбовці одного з РТЦК та СП Київської області», – йдеться у повідомленні.

Начальником Київського обласного ТЦК та СП призначено за даним фактом службове розслідування.

«Керівництво як районного, так і Київського обласного ТЦК та СП на постійному зв’язку з правоохоронними органами задля повного та всебічного сприяння в з’ясуванні всіх обставин. За результатами проведеного розслідування, громадськість буде повідомлено додатково. Просимо громадськість та медіа поширювати лише перевірену інформацію з офіційних джерел», – додається у заяві.

Нагадаємо, 29 квітня у місті Біла Церква на Київщині правоохоронці проводили обшуки в районному Територіальному центрі комплектування у справі про отримання неправомірної вигоди за оформлення бронювання. Про це повідомила речниця Київської обласної прокуратури Юлія Колтак у коментарі «УП».

До слова, народний депутат Олександр Федієнко ініціював перевірку ТЦК та СП. За його словами, комісія проаналізувала умови перебування громадян у низці ТЦК на Київщині.

