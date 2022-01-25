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    Нардепка Скороход вразила Раду яскравим образом (фото)

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    Після смерті коханого Антона Полякова Скороход не робила макіяж та ходила у чорному - Нардепка Скороход вразила Раду яскравим образом (фото)
    Після смерті коханого Антона Полякова Скороход не робила макіяж та ходила у чорному
    фото: Ян Доброносов/Facebook

    Останні декілька місяців Скороход носила жалобний одяг

    Народна депутатка, членкиня депутатської групи «За майбутнє» Анна Скороход 25 січня прийшла у Раду в оновленому образі. Жінка висвітлила волосся, накрутила кучері і знову фарбує губи червоним кольором. Відповідні фото нардепки оприлюднив Ян Доброносов у Facebook.

    Останні декілька місяців Скороход, після смерті її коханого нардепа Антона Полякова, носила жалобний одяг і заплітала русяве волосся в коси. Тепер нардепка змінилася: освіжила блонд, зробила нову зачіску та макіяж.

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    Нардепка Скороход вразила Раду яскравим образом (фото)
    Нардепка Скороход вразила Раду яскравим образом (фото)
    Нардепка Скороход вразила Раду яскравим образом (фото)
    Нардепка Скороход вразила Раду яскравим образом (фото)

    Нагадаємо, депутатка – наречена Полякова Ганна Скороход заявила, що її коханого вбили.

    Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у таксі уночі 8 жовтня. Полякова знайшли у таксі, яке патрульні спинили за порушення правил. Полякова нудило у машині, а потім почалися конвульсії. Швидка не змогла його врятувати.

    До слова, колишня «слуга народу» розповіла, за якої умови Зеленський обереться на другий термін.

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    Теги: депутат вбивство смерть поліція жінка Анна Скороход
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    Нардепка Скороход вразила Раду яскравим образом (фото)