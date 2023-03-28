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Окупанти перетворюють Бердянськ на закритий військовий об’єкт  

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти перетворюють Бердянськ на закритий військовий об’єкт  
Окупанти перепрофілюють колишню територію курорту виключно під потреби російської армії
фото з відкритих джерел

У Бердянськ окупанти створюють умови для реабілітації військових РФ

Російські окупанти остаточно вирішили перетворити курортний Бердянськ на військову базу, де навіть курорт - тільки для військових. Про це повідомляє Бердянська міська рада.

Так, пропогандистські канали оприлюднили відео візиту керівників партії «Єдина Росія», які повідомили про рішення створити в місті Бердянськ умови для реабілітації військових РФ та членів їх сімей.

Місцем для реалізації свого задуму вони обрали територію та майновий комплекс групи санаторіїв Бердянська.

За нашою інформацією, керівником цього напрямку окупанти призначили місцевого колаборанта Миколу Мірошниченка.

«У планах окупантів – перепрофілювати колишню територію курорту виключно під потреби російської армії. З усіма іншими наслідками, які буде мати таке рішення. Звісно, що при утворенні такого масштабу, по суті, військової бази, яка здатна прийняти одночасно тисячі осіб, така територія буде ретельно охоронятися як військовий об’єкт», – повідомляє міська рада.

Нагадаємо, Запорізька обласна прокуратура завершила досудове розслідування щодо так званого губернатора Запорізької області Євгена Балицького. Йому інкриміновано посягання на територіальну цілісність України та колабораціонізм.

У кінці лютого в окупованому Бердянську сталася масштабна пожежа на Косі (імовірно база відпочинку «Райський куточок»), де окупанти влаштували шпиталь для своїх військових.

Теги: росія війна окупанти Бердянськ

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