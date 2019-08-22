У «Борисполі» четверо іранців спустили свої паспорти в унітаз



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Іноземці знищили свої дійсні документи у вбиральні аеропорту та очікували на нові – підроблені паспорти

29 серпня в київському аеропорту «Бориспіль» прикордонники виявили чотирьох іноземців, які намагались незаконно дістатись до країн ЄС. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

«Так, у пункті пропуску «Бориспіль» під час вибіркового прикордонного контролю транзитних пасажирів прикордонники виявили чотирьох громадян Ірану. Під час перевірочних заходів стосовно іранців військовослужбовці Окремного контрольно-пропускного пункту «Київ» встановили, що з прибуттям в Україну іноземці знищили свої дійсні документи у вбиральні аеропорту та очікували на нові – підроблені паспорти, а також на посадкові талони. Втім оборудку з передачі фальшивих документів «шукачам кращої долі» зірвали співробітники Держприкордонслужби», - йдеться у повідомленні ДПСУ.

Нелегальних туристів наразі відправлено зворотним рейсом до Стамбула.

Крім того, й в аеропорту Одеси виявлено двох громадян Туреччини, які спробували перевірити пильність охоронців кордону. Іноземці, які слідували на рейс до Польщі, на контроль надали службові паспорти, які не передбачають оформлення візи до країн ЄС. Проте під час ретельної перевірки прикордонники встановили, що 30-річна жінка та 38-річний чоловік підробили свої документи шляхом заміни обкладинок національного закордонного паспорта на обкладинку службового. Згодом винахідливі мандрівники пред’явили дійсні ID-картки, які й підтвердили їх особи.

Наразі двом громадянам Туреччини відмовлено в пропуску через державний кордон та на найближчі три роки заборонено в’їзд в нашу країну. Крім того, правопорушників передали представникам Нацполіції для відкриття кримінального провадження за ст. 358 ККУ.