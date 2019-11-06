У Борисполі медики та поліція відмовляються фіксувати вночі смерть людей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Україні на фіксацію смерті людини вночі виїздять медики екстреної служби

Мешканці Борисполя зіткнулися з проблемою вчасної фіксації смерті родича

У Борисполі постала проблема, хто має фіксувати смерть людини вночі.

Як з’ясувалося, в законодавстві чіткого визначення, хто фіксує смерть вночі, не прописано, тож у Борисполі покійникам доводиться чекати сходу сонця.

Громадяни, які зіткнулися з проблемою вчасної фіксації смерті родича, скаржаться на систематичні відмовки з боку медиків та поліції щодо виїзду на виклики у подібних ситуаціях. Мовляв, якщо смерть сталася вночі, то до настання робочого дня фіксувати смерть ніхто не приїздить. Про це пише бориспільське видання «Вісті».

З приводу вирішення даної проблеми медики та поліція збиралися на спільну нараду, проте згоди не дійшли.

Робота з хворими, за яких відповідають медики міської первинки, налагоджена. Однак проблема полягає в тому, що у місті діють різні медичні центри, які працюють по-різному — одні беруть на себе відповідальність, а інші ні.

Людмила Пасенко, заступника міського голови, наполягає, що треба брати приклад інших областей України. «Вдень на фіксацію смерті виїздить сімейний лікар, вночі — медики екстреної служби», — наголосила вона.

Міський голова Анатолій Федорчук запропонував переглянути бюджет Борисполя та довиділити певну суму на фінансування екстреної служби. Таку пропозицію його заступниця не підтримала, мовляв, екстрена перебуває на балансі області, тому і фінансувати дану службу має обласний бюджет.

Щодо покращення умов роботи медиків екстреної служби в Борисполі, Пасенко запевнила, що приміщення, в якому вони базуються (на вулиці Чехова, 2) перебуває на балансі Київської облради, тож це питання треба вирішувати в юридичній площині.