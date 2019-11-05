  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Київщині під час пожежі у будинку загинув чоловік (відео)

    • Розсилка
    Горіла крівля будинку та житлова кімната на площі 48 кв. м - На Київщині під час пожежі у будинку загинув чоловік (відео)
    Горіла крівля будинку та житлова кімната на площі 48 кв. м
    Фото: скріншот відео

    Рятувальники близько півтори години боролися з вогнем у будинку

    У понеділок, 4 листопада, у житловому будинку в с. Шкарівка Білоцерківського району сталася пожежа. Інформація про загорання надійшла оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району о 20:48.

    На місце події виїхав черговий караул 3-ї та 4-ї Державних пожежно-рятувальних частин м. Біла Церква.

    Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області, по прибуттю рятувальниками було встановлено, що горить крівля житлового будинку та житлова кімната на площі 48 кв. м.

    Пожежу було локалізовано о 21:18 та ліквідовано о 22:17.

    Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка 1967 року народження без ознак життя.

    На місці пожежі було задіяно 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.

    Причина пожежі встановлюється.

    пожежа ДСНС смерть Київщина рятувальники будинок чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ