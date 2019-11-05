На Київщині під час пожежі у будинку загинув чоловік (відео)
Рятувальники близько півтори години боролися з вогнем у будинку
У понеділок, 4 листопада, у житловому будинку в с. Шкарівка Білоцерківського району сталася пожежа. Інформація про загорання надійшла оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району о 20:48.
На місце події виїхав черговий караул 3-ї та 4-ї Державних пожежно-рятувальних частин м. Біла Церква.
Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області, по прибуттю рятувальниками було встановлено, що горить крівля житлового будинку та житлова кімната на площі 48 кв. м.
Пожежу було локалізовано о 21:18 та ліквідовано о 22:17.
Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка 1967 року народження без ознак життя.
На місці пожежі було задіяно 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.
Причина пожежі встановлюється.