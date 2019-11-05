На Київщині під час пожежі у будинку загинув чоловік (відео)



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Горіла крівля будинку та житлова кімната на площі 48 кв. м Фото: скріншот відео

Рятувальники близько півтори години боролися з вогнем у будинку

У понеділок, 4 листопада, у житловому будинку в с. Шкарівка Білоцерківського району сталася пожежа. Інформація про загорання надійшла оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району о 20:48.

На місце події виїхав черговий караул 3-ї та 4-ї Державних пожежно-рятувальних частин м. Біла Церква.

Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області, по прибуттю рятувальниками було встановлено, що горить крівля житлового будинку та житлова кімната на площі 48 кв. м.

Пожежу було локалізовано о 21:18 та ліквідовано о 22:17.

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка 1967 року народження без ознак життя.

На місці пожежі було задіяно 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.

Причина пожежі встановлюється.