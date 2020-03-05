У «Борисполі» в особи без громадянства вилучено валюти на 700 тис. грн (фото)



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Авіапасажир намагався ввезти в Україну 28 тис. євро, 7700 доларів і 8 тис. грн Фото: Київська митниця Держмитслужби

З початку року Київська митниця вилучила близько 5 млн грн незадекларованої готівки

У пункті пропуску «Бориспіль» в особи без громадянства вилучено валюти в перерахунку майже на 700 тис. грн. Про це повідомляє Київська митниця Держмитслужби України.

«28 000 євро, 7700 доларів США та 8 тисяч гривень намагався ввезти на територію України з Еміратів через пункт пропуску «Бориспіль» пасажир - особа без громадянства, з дорожнім документом для палестинських біженців, виданим в Сирії», - йдеться в повідомленні.

52-річний чоловік для проходження митного контролю скористався «зеленим коридором», що не передбачає наявність у авіапасажира валюти понад 10 тисяч євро.

Митної декларації цей пасажир вирішив не заповнювати.

Понаднормову валюту вилучено до рішення суду.

Київською митницею Держмитслужби складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.

З початку року це вже 37-й випадок порушення митних правил, зафіксований Київською митницею Держмитслужби, де предметом правопорушення була валюта. Загальна сума вилученої готівки - близько 5 млн грн.