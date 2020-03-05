  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У «Борисполі» в особи без громадянства вилучено валюти на 700 тис. грн (фото)

    • Розсилка
    Авіапасажир намагався ввезти в Україну&nbsp;28 тис. євро, 7700 доларів і 8 тис. грн - У «Борисполі» в особи без громадянства вилучено валюти на 700 тис. грн (фото)
    Авіапасажир намагався ввезти в Україну 28 тис. євро, 7700 доларів і 8 тис. грн
    Фото: Київська митниця Держмитслужби

    З початку року Київська митниця вилучила близько 5 млн грн незадекларованої готівки

    У пункті пропуску «Бориспіль» в особи без громадянства вилучено валюти в перерахунку майже на 700 тис. грн. Про це повідомляє Київська митниця Держмитслужби України.

    «28 000 євро, 7700 доларів США та 8 тисяч гривень намагався ввезти на територію України з Еміратів через пункт пропуску «Бориспіль» пасажир - особа без громадянства, з дорожнім документом для палестинських біженців, виданим в Сирії», - йдеться в повідомленні.

    52-річний чоловік для проходження митного контролю скористався «зеленим коридором», що не передбачає наявність у авіапасажира валюти понад 10 тисяч євро.

    Митної декларації цей пасажир вирішив не заповнювати.

    Понаднормову валюту вилучено до рішення суду.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    У «Борисполі» в особи без громадянства вилучено валюти на 700 тис. грн (фото)
    У «Борисполі» в особи без громадянства вилучено валюти на 700 тис. грн (фото)
    У «Борисполі» в особи без громадянства вилучено валюти на 700 тис. грн (фото)
    У «Борисполі» в особи без громадянства вилучено валюти на 700 тис. грн (фото)

    Київською митницею Держмитслужби складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.

    З початку року це вже 37-й випадок порушення митних правил, зафіксований Київською митницею Держмитслужби, де предметом правопорушення була валюта. Загальна сума вилученої готівки - близько 5 млн грн.

    митниця Київ Аеропорт Бориспіль гроші
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ