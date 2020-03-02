До Одеси прибула партія підроблених планшетів
В одеський порт з Китаю прийшла партія з двохсот підроблених планшетів Apple
Підроблені планшети виявили під час митного огляду контейнера, в якому вони потрапили в країну. Про це розповіли в пресслужбі митниці.
Крім планшетів, в контейнері знайшли 300 рюкзаків під брендом Swissgear, 50 ігрових джойстиків Sony, 160 портативних акумуляторів Kenwood, більше тисячі накладок для навушників і наклейки для них з написом Sony, 2,3 тис. портативних музичних колонок з набором наклейок для них з написом JBL.
Всі ці товари - підробки, це довела експертиза. Продукцію ввезли в Україну з порушенням прав інтелектуальної власності.
За виявленими фактами складено протокол про порушення ст. 476 Митного кодексу України.